¡Es idéntico! Encuentran al doble de Lionel Messi en Irán: ‘Todo mundo lo detiene para tomarse una foto con él’

Un iraní ha encontrado la fama gracias a su impactante parecido con Lionel Messi. Reza Parastesh, un residente de la ciudad de Tehran, explicó que su padre, un gran fanático del fútbol, fue quien le sugirió que debería apropiarse del ‘look’ del famoso argentino. “Todo mundo lo detiene para tomarse una foto con él”, comentó una amigo de Reza. Es tanto su parecido con el deportista, que hay veces que algunas personas se lo toman muy enserio, así como lo hizo su propio padre en una ocasión: “Mi padre estaba enfadado porque el equipo argentino había derrotado al equipo iraní durante la Copa Mundial del 2014. Me habló por teléfono y me dijo muy en serio ‘hoy no vengas a la casa’”.

¿Crees que Reza Parastesh realmente se parece a Messi? ¡Mira la galería!

VER GALERÍA