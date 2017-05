El incómodo encuentro de Selena Gomez y The Weeknd con Bella Hadid en la MET Gala

Además de lucir las creaciones más originales en la alfombra roja de la MET Gala, varios famosos se dejaron ver muy enamorados y algunos, como Selena Gomez y The Weeknd desfilaron por primera vez en una red carpet como pareja. Ambos lucían súper elegantes y muy cariñosos. Entre ellos, todo fueron besos, caricias y miradas cómplices, sin embargo también pudo haber cierta incomodidad pues al mismo evento acudió Bella Hadid, ex novia de Abel Tesfaye, nombre real del cantante.

VER GALERÍA Selena Gomez en la MET Gala con su novio, el cantante The Weeknd. Foto: Getty Images

Por si ese encuentro no fuera lo suficientemente extraño, la madre y el hermano de Bella pasaron por la alfombra casi al mismo tiempo que Selena y Abel. Sólo unos metros separaban a Yolanda Foster y a Anwar Hadid de la parejita de enamorados, quienes causaron sensación a su llegada y fueron de las celebridades más aplaudidas. Con la mejor de sus sonrisas, Selena y The Weeknd lucieron su amor de una manera triunfal. El intérprete de I Feel It Coming vistió un elegante esmoquin, mientras que la también actriz llevó un maxi vestido de Coach con un escote en 'v' y una gran abertura.

VER GALERÍA Al evento de moda también acudió Yolanda Foster y Anwar Hadid, familiares de Bella Hadid, ex novia de The Weeknd. Foto: Getty Images

Minutos después de su debut como pareja en la MET Gala, Bella Hadid se hizo presente, demostrando que el romance entre ambos no le afecta en absoluto. Enfundada en un espectacular jumpsuit negro de Alexander Wang, la modelo de 20 años presumió su silueta de infarto. Con un maquillaje sencillo y una melena perfectamente alisada, la hermana de Gigi Hadid se mostró muy segura.

VER GALERÍA Con ese look, Bella Hadid dejó claro que su ex ya es cosa del pasado. Foto: Getty Images

Para Bella, seguramente no fue fácil acudir a esta edción de la Met Gala en el Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York, pues el año pasado fue acompañada por The Weeknd. En mayo de 2016, la relación entre ellos aún estaba bien y se mostraron como una de las parejas jóvenes más estables. Seis meses después de su aparición en el evento –conocido como los Oscar de la moda– la modelo y el intérprete anunciaron su separación. Para sorpresa de todos, en enero salieron a la luz unas imágenes de Selena y The Weeknd en actitud cariñosa, tras una romántica cita.

VER GALERÍA The Weeknd y Bella Hadid en la MET Gala de 2016. Foto: Getty Images