La salud del actor Val Kilmer había sido motivo de alarma desde 2015, cuando apareció visiblemente bajo de peso y se dijo que tenía cáncer de garganta. El año pasado, Michael Douglas habría declarado que Kilmer enfrentaba el mismo tipo de cáncer que él había padecido, sin embargo el propio Val se encargó de desmentirlo: “No tengo ningún tipo de cáncer”, declaró en ese entonces. A seis meses de esas declaraciones, el actor de 57 años reconoció que padece dicha enfermedad.

VER GALERÍA Ésta fotografía es de febrero pasado. Val Kilmer posa con su amiga Tiziana Rocca. Foto: Getty Images

A través de una sesión de preguntas y respuestas organizado por Reddit AMA (Ask Me Anything), el actor de películas como Batman Forever respondió al cuestionamiento de un fanático acerca de su salud. “Hace tiempo Michael Douglas dijo que tenías cáncer terminal, ¿cuál es la historia detrás de esto?”.

La conversación de Reddit en la que Val Kilmer asegura que está enfermo. Foto: Reddit

Kilmer respondió: “Probablemente, él estaba tratando de ayudarme porque quizá, por esos días la prensa se preguntaba en donde estaba, y yo tenía una curación de cáncer, mi lengua todavía está hinchada mientras sana. Porque no sueno normal aún la gente cree que quizás todavía no me siento bien”.

El año pasado, cuando Michael Douglas habló de la salud de Val Kilmer, dijo que no lo estaba haciendo bien. Más tarde, Val contó en su cuenta de Facebook que el esposo de Catherine Zeta-Jones ya se había disculpado con él. “Michael Douglas me ha escrito una nota pidiéndome perdón por haber insinuado a la prensa del otro lado del Atlántico que no me encontraba del todo bien, y se alegró mucho de escuchar que estoy bien. Es un tipo con clase”.