La falsa reaparición de Adela Noriega que ilusionó a sus fans, ¿qué ha sido de la actriz?

Cada vez es más común encontrar en redes sociales cuentas falsas de celebridades. En un perfil a nombre de la actriz Elizabeth Álvarez, esposa del también actor Jorge Salinas, se compartió que supuestamente habría tenido un ameno encuentro con la actriz Adela Noriega, quien lleva más de ocho años desaparecida de las telenovelas.

VER GALERÍA La última telenovela de la actriz fue en 2008. Foto: Getty Images

El mensaje difundido por Elizabeth decía lo siguiente: “Hoy estuve platicando un poco con mi querida @adela_noriega me dio muchísimo gusto saber de ella, después de tanto tiempo, me estuvo platicando de tales proyectos, más aún no confirmados, y también me confirmó que sus redes sociales son INSTAGRAM: @adela_noriega TWITTER: Adelanoriegamex”. Además de comentar que se había encontrado con la protagonista de novelas como Guadalupe, Elizabeth publicó las cuentas de las redes sociales de la actriz. Para desilusión de los fanáticos de ambas, esto no fue más que una treta.

VER GALERÍA Éste es el post falso que circula en redes sociales. Foto: Instagram

Ni hubo encuentro entre las dos, ni esas son las redes sociales de Noriega, a quien sus fanáticos le han pedido a lo largo de los años que regrese a la televisión. ¿Qué ha sido de la bella Adela Noriega? Seguro la recuerdas en sus primero años y posteriormente como reina de las telenovelas. Al parecer Adela Noriega, hoy de 47 años, no tiene planes a corto plazo de regresar a las novelas y se sabe muy poco acerca de su vida privada. Las últimas fotografías que hay de ella en agencias datan de 2009; unas son un paparazzi de ella haciendo compras en Los Ángeles y las otras son de un evento con Pablo Montero.

VER GALERÍA Adela con Pablo Montero en una de sus última apariciones. Ésta fotografía es del 2009. Foto: Getty Images

Adela Noriega fue descubierta por un cazatalentos en la Ciudad de México. Debutó en televisión en el programa ¡¡Cachún cachún ra ra!! en 1984 y apareció en algunos videos musicales, como en el de Palabra de Honor de Luis Miguel. Tras participar en los proyectos televisivos Principessa, Juana Iris, Yesenia y Un Sábado Más con Pedro Fernández, en 1987 llegó su gran oportunidad: Quinceañera, donde compartió creídos con Thalía. dicho melodrama alcanzó ratings muy elevados, pues se consideró la primera novela juvenil que tocaba temas como drogadicción, abuso sexual, pandillerismo y delincuencia juvenil.

VER GALERÍA Thalía y Adela Noriega en 1987, cuando grabaron Quinceañera. Foto: Mezcalent

Un año después regresó con el melodrama Dulce Desafío y tras un rotundo éxito en México, decidió mudarse a Estados Unidos, donde firmó un contrato con Telemundo y grabó Guadalupe, novela que se convirtió en un éxito internacional. Cuatro años después regresó a México y protagonizó María Isabel, donde dio vida a una joven indígena. Gracias a su espectacular interpretación, recibió el premio TVyNovelas, en la categoría de Mejor actriz joven.

VER GALERÍA Los fanáticos de Adela Noriega desean que regrese a la pantalla chica. Foto: Grosby Group

En 1998 también se anotó otro éxito con El Privilegio de Mandar y tras un descanso de los sets de grabación, regresó con El Manantial (2001), que coprotagonizó junto a Mauricio Islas. La carrera de Adela estaba imparable y en 2003 llegó otra gran producción a sus manos: Amor Real, una novela de época que le valió varios reconocimientos por su actuación. Entre sus últimas novelas se encuentran La esposa virgen (2005) y Fuego en la Sangre (2008), una adaptación mexicana de la telenovela colombiana Las Aguas Mansas.