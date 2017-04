Eugenio Derbez le envía un mensaje a Donald Trump desde las afueras de la Casa Blanca

El actor y productor Eugenio Derbez compartió en sus redes sociales un video, en el cual explica que extendió una invitación al presidente Donald Trump para ver su más reciente película, How To Be a Latin Lover. En el material, grabado en las afueras de la Casa Blanca, el mexicano de 55 años señala que obtuvo una negativa por parte del mandatario, y asegura que regresará al mismo sitio para colocar un póster de su filme con el récord en taquilla.

VER GALERÍA How to Be a Latin Lover es la primera película en la que Salma Hayek y Eugenio Derbez comparten créditos. Foto: Getty Images

"Estoy aquí afuera de la Casa Blanca, vine a invitar a Trump a la premiere del estreno de la película. Me dijo que no va a ir, que no le late ver películas donde, a pesar de ser una película americana, los dos estelares son latinos, es decir Salma y yo, dos mexicanos. Creo que no le hizo muy feliz la idea. Espero que le vaya muy bien en taquilla, hay que 'romper' la taquilla para luego venir con el número final y ponérselo aquí en las rejas junto con el póster de la película, para que vea que los latinos y los mexicanos no venimos a este país nada más a robar", dijo el actor.

Tras el éxito de Instrucciones no Incluidas (2013), Eugenio Derbez regresa a la pantalla grande con How To be a Latin Lover, al lado de su gran amiga, la actriz Salma Hayek. En How To Be a Latin Lover, Eugenio interpreta a Máximo, un gigoló que es abandonado por su millonaria y anciana amante. Forzado por las necesidades económicas, Máximo se ve obligado a pedirle ayuda a su hermana (Salma Hayek) y se va a vivir con ella y su sobrino, un tímido joven al que le dará grandes lecciones de vida. Mientras trata de llevar una buena relación con sus familiares, Máximo tratará de conquistar el corazón de una mujer ya entrada en años, de la cual planea heredar sus bienes y resolver su vida.

Aunque son amigos desde hace muchos años, ésta es la primera oportunidad que Eugenio Derbez y Salma Hayek han tenido para compartir créditos en la pantalla grande. A pocos días del estreno del filme, el actor habló con HOLA! USA y entre otras cosas, contó cómo fue trabajar al lado de su gran amiga. “Increíble. Eramos amigos desde hace 30 años y nunca habíamos trabajado juntos. Y cuando hablamos, y después de mucho luchar, dijo que sí, y entonces ahí vino el miedo: ¿Y si resulta que es muy difícil? Y más como somos amigos... A veces los actores abusan de la amistad. Y más encima, como es una estrella internacional, bueno, yo le tenía miedo que fuera difícil. Pero honestamente, fue todo lo contrario”.

La película ya se estrenó en las salas de cine de Estados Unidos. Foto: Instagram Eugenio Derbez

Derbez aseguró que el trabajo con ella fue increíble, e incluso Salma hizo algunas contribuciones extras a la película. “Me encontré con una Salma súper aterrizada, cooperativa. De verdad, se metió de lleno en la película, al grado que un día me dijo, ‘Oye, voy a cambiar la escenografía de mi departamento, porque no es lo suficientemente mexicana’. Y luego mandó a alguien a comprar comida mexicana de verdad, porque nos habían puesto chili con carne. Y también mandó a contratar a una cocinera mexicana, y llevó frijoles, arroz, chilorio, tamales... Entonces, no cualquier actor se involucra tanto. Yo estaba feliz con Salma. Y además, improvisó: cuando me agarra a tortillazos, ¡eso lo inventó ella!”.