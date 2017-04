La similitud entre Selena Gomez y una joven llamada Sofía Solares es increíble. La chica, según las redes sociales, tiene 19 años de edad y está causando furor, pues tiene rasgos similares a los de la famosa cantante. Curiosamente, Sofía es de nacionalidad mexicana, al igual de que el padre de ‘Sel’, Ricardo Joel Gómez. Los fanáticos de la también actriz han comenzado a seguir en Instagram a Sofía y resaltan el gran parecido entre ambas.

VER GALERÍA La cantante y actirz tiene una doble en México, ¡es idéntica a ella! Foto: Getty Images

El cabello, los labios, la nariz, los ojos y las facciones de su rostro con casi los mismos y los ‘Selenators’ están fascinados con la doble de su ídolo, quien tiene ya más de 105 mil followers en Instagram.

VER GALERÍA ¿Eres tú, Selena Gomez? ¡No! Se trata de Sofía. Foto: Instagram Sofía Solars

Con cada uno de sus posteos logra miles de likes y comentarios muy lindos, sobre su look y la gran afinidad que tiene con la intérprete de Same Old Love. Además de publicar selfies que enloquecen a sus seguidores, Sofía también expresa la admiración que siente por Selena Gomez.

VER GALERÍA Sofía es fan de Selena Gomez y en sus redes sociales también publica fotos de ella. Foto: Instagram Sofía Solars