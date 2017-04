Camila Sodi ya es un amor del pasado… Ahora la dueña de su corazón es Emma Watson, o al menos eso ha expresado Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien usó sus redes sociales para hacer un piropo a la actriz de 27 años de edad. A través de Instagram Stories, el futbolista mexicano capturó la imagen de la estrella de cine en su papel de Bella, en la película de La Bella y la Bestia y escribió: “Los ángeles si existen”.

VER GALERÍA Javier Hernández ya superó sus amores del pasado. Foto: Getty Images

El delantero del Bayer Leverkusen quedó fascinado por la belleza de Emma y dejó ver en sus redes que estaba disfrutando del remake de la película de Disney. En otra foto que compartió, aparece el personaje de La Bestia y escribió: “¡Qué guapo Javier! Jajaja (sic)”. La actriz de las exitosas películas de la saga de Harry Potter ha sumado un fanático más a sus filas.

VER GALERÍA Emma Watson, en su papel de Bella, 'robó' el corazón de Javier Hernández. Foto: Instagram

Aunque ésto se haya tratado sólo de una broma, poco a poco Javier muestra que su corazón va sanando las heridas. Sobre su actual situación sentimental, el joven de 28 años se ha mantenido hermético, y en su cuenta de Instagram publica fotografías de sus entrenamientos, con sus compañeros y algunos chistes. El pasado 3 de abril, Camila Sodi confirmó su ruptura con el jugador. Ante las cámaras de la periodista Adela Micha, la actriz de 30 años también habló sobre los motivos que los llevaron a terminar con su romance, el cual quedó al descubierto gracias a la publicación de unas fotografías de ambos en París en la revista ¡HOLA! México.

VER GALERÍA Camila y Javier fueron fotografiados en París en febrero pasado. Ahora, todo entre ellos ha terminado. Foto: Getty Images

"(La atención de los medios) Genera mucha presión en mis relaciones", indicó la ex esposa del también actor Diego Luna. Sobre esa misma línea, Adela Micha siguió: "Eso puede llegar a terminar con ellas…". Con un semblante sereno, Camila respondió: "Tal cual, que es lo que pasó ahorita con Javier". La joven -quien es sobrina de la cantante Thalía- detalló que mantenían una relación a distancia, pero la atención que recibieron sobre su romance pesó más: "Fue demasiada presión de los medios y no pudimos. Estábamos en una relación a distancia y fue demasiado. Mucho escarnio, mucha cosa encima de algo muy bonito; mucha cosa muy fea que no tenía que ver con nosotros".