Edith González reaparece muy sonriente con su nuevo look

En su lucha contra el cáncer, Edith González se muestra muy positiva, dispuesta a enfrentar la enfermedad y someterse a tratamientos que pueden debilitar su estado de ánimo o su apariencia física. Pero ella lo toma con sabiduría y está convencida de que esta difícil etapa pronto será un recuerdo en su vida. A pesar de estar recibiendo quimioterapia para erradicar la enfermedad, la actriz no pone pausa a su agenda de trabajo y tampoco a la social. Siempre con una sonrisa, este jueves por la noche apareció muy contenta en un evento en la Ciudad de México, en donde lució por primera vez en público su nuevo look luego de raparse la cabeza.

Edith González acaparó las miradas de presentes y fotógrafos que esperaban el desfile de celebridades que los Premios Luminius ofrecerían a los fans. Fue ahí en donde la actriz lució con orgullo su look sin recurrir a pelucas que ocultaran su calvicie. Acompañada de su esposo, Lorenzo Lazo, Edith posó con un vestido con estampados tropicales en tonos vedes, negros y rojos. Un colorido bolso a juego y grandes aretes de plumas complementaron su look que destacó por su gran sonrisa. Además, lució un tatuaje, quizá temporal, del lado derecho de su cabeza.

"Es difícil cuando estás viviendo el tratamiento. Fuera de eso estoy perfecta, todo bien, solo tengo cáncer", dijo a los medios sobre su enfermedad, a la cual sólo le presta el interés y atención necesaria, sin dejarse deprimir.

En agosto del año pasado, la actriz recurrió a su cuenta de Instagram para confirmar que padecía cáncer. "En días pasados fui intervenida por que padecía unos fuertes dolores en la base abdominal y efectivamente encontraron tejidos cancerosos que fueron removidos en su totalidad", anunció. Poco a poco ha lidiado con el tratamiento, la mayoría de las veces de muy buen humor. Incluso en una entrevista con El Universal, reconoció que el humor ha sido su medicina principal. “Es mala onda (el cáncer), le hablo y le digo ‘ya vete de aquí'. Yo me lo tomo hasta con sentido del humor, nadie lo entiende, porque tengo un humor negro, pero yo no pienso dejarme derrotar, ni en lo físico, ni en lo espiritual, ni en lo mental”, contó la artista, quien se ha apoyado no sólo en su marido; sino también en su hija Constanza, para librar esta batalla.