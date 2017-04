¿Qué pasa con el Fyre Festival que Kendall Jenner y Emily Ratajkowski anunciaban en sus redes?

Hace unos meses, un nuevo festival aparecía en la lista de los eventos más impresionantes a los cuales asistir. Vendido como el "nuevo Coachella", el Fyre Festival prometía experiencias musicales VIP en la isla privada Fyre Cay en las Bahamas, con comida gourmet, hospedaje de lujo, actividades divertidas y yates para fiesta durante dos fines de semana. En su lugar, el evento organizado por Ja Rule y el empresario Billy McFarland, recibió a algunos de los asistentes con un lugar lleno de desorganización, sin las comodidades prometidas, con poca agua, sin comida y seguridad nula.

La gran experiencia tenía fecha de inicio este viernes y los boletos, que iban de 4 mil a 25 mil dólares, estaban vendidos en su totalidad. Kendall Jenner, Emily Ratajkowski y Bella Hadid ayudaron a promocionar el evento en sus redes sociales e, incluso, posaron en un yate como parte de la promoción del evento. Blikn 182, Rae Sremmurd y Tyga eran parte del line up musical del que disfrutaría el público en esta isla que alguna vez perteneció a Pablo Escobar.

Esperanzados a vivir una de las mejores experiencias, varios jóvenes llegaron a la isla, desde donde reportaron las condiciones precarias en las que los recibieron, muy alejadas a las promesas que vieron en las cuentas oficiales de los organizadores y las modelos que lo promocionaron, quienes no han emitido ningún comentario al respecto.

La zona de hospedaje estaba sucia y sólo consistía en tiendas de acampar con colchones apilados a las afueras. Los baños no estaban disponibles y los lockers de seguridad no tenían candados. Pronto, los organizadores pidieron a las aerolíneas que detuvieran los vuelos a la isla pues no estaban en condiciones de recibirlos. Para aquellos que lograron aterrizar en la isla, tuvieron que resistir en malas condiciones a que llegara su equipaje, que fue entregado en la oscuridad.

De inmediato las quejas circularon por la Red, evidenciando la realidad de un festival que no había contado con una buena organización y que se topó con la fecha límite antes de cerrar contratos y tener todo listo para recibir a la gente. "La comida que el festival prometió se suponía que sería de Steven Starr, pero literalmente es pan, queso y una ensalada", reportó uno de los asistentes. El servicio de comida mencionado respondió asegurando que ellos no tienen nada que ver con el Fyre Festival.

El poco éxito del festival parecía inminente, incluso el grupo Blink 182 expresó que no podían tener un contrato de trabajo porque hacían falta muchas cosas para un concierto de calidad. "Lamentablemente, y después de mucha consideración cuidadosa, les informamos que no estaremos tocando en el Fyre Fest en las Bahamas este fin de semana ni el próximo. No confiamos en que podamos tener lo que necesitamos para ofrecer el performance de calidad que siempre ofrecemos a nuestros fans", informaron con un breve comunicado esparcido en sus redes sociales.

Ante los eventos y con la seguridad de los asistentes en riesgo, el viernes por la mañana los organizadores finalmente pospusieron el festival sin fecha definida. El Ministerio de Turismo de las Bahamas intervino a petición de los organizadores; sin embargo, aclararon su decepción y explicaron que no tienen nada que ver con el festival. "Nos aseguraron haber tomado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas, pero claramente no tienen la capacidad de crear un evento de esta magnitud", expresaron en un comunicado oficial. En su informe, también agregaron que ayudarían a los asistentes a llegar seguros a casa.