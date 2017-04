Thalía da una probadita del vestido que usará en la Met Gala 2017

Uno de los eventos anuales que desatan la emoción de Thalía, es la Met Gala, en donde las personalidades más destacadas de la música, el cine y la moda se dan cita para vivir una noche llena de estilo y glamour. El evento, organizado por la editora de Vogue, Anna Wintour, llama la atención por los diseños temáticos con los que las celebridades aparecen en la alfombra roja, por lo que la esposa de Tommy Mottola ya puso manos a la obra para destacar durante su paso ante los fotógrafos.

De forma muy discreta, Thalía adelantó cuál será el estilo con el que la veremos desfilar el próximo lunes a las afueras del Metropolitan Museum of Art en Nueva York. La también actriz publicó una fotografía en sus redes sociales en donde, rodeada de un grupo especialista en moda, hace las últimas pruebas de su prenda mientras posa de espaldas con un vestido de cola larga. Sin dar muchos detalles, Thalía publicó la imagen en blanco y negro para aumentar las expectativas del vestido que este año debería estar basado en las ideas de Rei Kawakubo, diseñadora de la firma Comme des Garçons.

"Contando los días para la gala del Met. Ya casi lista con vestido elegido y entallado", anotó la intérprete al lado de la fotografía que no sólo destaca por el gran número de personas que la ayudarán a verse increíble; sino porque la mayoría de los invitados mantiene en estricto secreto cuál será su look para ese día. Sin embargo, es un sello personal de la cantante quien ha hecho este tipo de publicaciones en ocasiones anteriores.

Thalía es una de las asistentes asiduas a la Met Gala que se apega a las reglas de la temática sin alejarse de su toque personal. En 2016, bajo el tema Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology, la Señora Mottola llegó al evento con un vestido Tommy Hilfiger en tono plateado con aplicaciones metálicas en el talle y decorados de CDs en uno de los brazos. En 2014 también utilizó un modelo del mismo diseñador, esta vez blanco, strapless y muy ajustado que generó varios comentarios en redes sociales, entre ellos que apenas podía moverse.