Donald Trump habla de sus primeros 100 días como presidente: ‘Pensé que sería más fácil’

Esta semana el diario Reuters entrevistó a Donald Trump con la intención de conmemorar sus primeros 100 días como el presidente número 45 de los Estados Unidos. Observar los primeros 100 días de un presidente es una costumbre de varias décadas para el gobierno americano, pues se cree que es el lapso ideal que muestra el verdadero carácter de un líder. Para el asombro de muchos, Trump dio a entender que no está disfrutando mucho estar a cargo de la nación más poderosa del mundo: “Comparado con los labores de mi vida anterior, esto es mucho más trabajo. Pensé que sería más fácil”.

VER GALERÍA

“Yo amaba lo que solía ser mi vida”, confesó el esposo de Melania Trump, “tenía muchas cosas andando”. Donald, acostumbrado a viajar a cualquier hora y a cumplirse cualquier capricho, ahora lamenta su falta de privacidad: “Es como estar en tu propio capullo porque tienes una protección masiva. No puedes ir a ningún lado”. El famoso Servicio Secreto custodia y observa al presidente y su familia 24 horas al día, pero aparte de su privacidad, una de las cosas que Donald parece extrañar más es conducir.

VER GALERÍA

Los presidentes americanos normalmente viajan en limusina blindada o una SUV, pero, curiosamente, a Donald siempre le ha gustado conducir: “Me gusta conducir, pero ahora no me lo permiten”. No es broma, pues hace más de un año Melania publicó una fotografía que ella misma tomó desde la parte trasera de una SUV. La imagen muestra a Donald conduciendo mientras Barron, su hijo, apoya la cabeza en su mano.

VER GALERÍA

"¡Feliz cumpleaños a nuestra Primera Dama de Estados Unidos, Melania!", escribió Trump recientemente en su cuenta de Twitter para felicitar a su esposa. Donald decoró su mensaje con una fotografía de ambos tomados de la mano el pasado 20 de enero, el día de su investidura. La felicitación fue criticada en la red, pues la tacharon de “fría” tras compararla con las muestras de cariño que su antecesor, Barack Obama, enviaba a su esposa Michelle.