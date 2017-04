Jennifer Lopez estrena su tema en español 'Mírate' durante los Premios Billboard 2017

Prometió un gran show para sus fans en los Premios Billboard Latino 2017 y lo cumplió. Jennifer Lopez deslumbró sobre el escenario del Watsco Center de la Universidad de Miami, en donde se llevó a cabo esta edición de los premios. Despojada de su vestido negro con detalles cut-out, JLo apareció frente al público con un traje de corte similar y en tono dorado para presentar su nuevo tema en español, Mírate, una balada llena de sentimiento.

JLo no sólo llegó a la ceremonia de los Premios Billboard para arrancar suspiros con su belleza, también sorprendió con su voz y energía sobre el escenario. El tema, escrito por la cantautora puertorriqueña Kany García y que se desprende de su más reciente álbum de estudio, llenó de energía y emoción el venue en donde celebridades como Marc Anthony, Luis Fonsi, Kate del Castillo y Eva Longoria estaban atentos a cada movimiento de la Diva del Bronx.

JLo hizo más que estrenar a nivel mundial su nueva pieza musical, también se llevó el aplauso del público cuando subió al escenario para llevarse a casa el galardón en la categoría Artista del Año en Redes Sociales y, por si fuera poco, el Premio de la Estrella. "Me llena de mucha emoción regresar a nuestra música y mis raíces tiene un significado que va más allá de las palabras. Momentos como estos son prueba de mucho trabajo y tenemos suerte si la vida nos bendice de esta manera. ¡Los amo mucho!", dijo feliz sin soltar su nuevo premio.

Mientras las cámaras no grababan, JLo se mostró muy cercana a su ex esposo y padre de sus hijos, Marc Anthony, que muy amablemente se acercó a su lugar para saludar. El momento que los asistentes capturaron con su celular no tardaron en circular por las redes sociales, en donde algunos de sus seguidores esperaban que hicieran una actuación especial y otros cuantos pedían que volvieran a ser pareja.

Ese deseo de sus fans no se hará realidad, por lo menos no a corto plazo, pues la cantante está felizmente enamorada de su actual novio, el ex beisbolista Alex Rodríguez. En su paso por la alfombra roja, JLo expresó lo feliz que se siente al lado del deportista, con quien comparte muchas cosas en común.