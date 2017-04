Jennifer Lopez reafirma su felicidad con Alex Rodriguez durante su paso por los Premios Billboard

Jennifer Lopez vive una etapa plena en su vida profesional, que se equilibra con su situación sentimental en la que desde hace unos meses se relaciona cariñosamente con el ex beisbolista Alex Rodriguez. Los detalles de este romance han llegado a cuentagotas, pero son suficientes para entender el nuevo brillo en la sonrisa de la cantante, tal como la mostró esta noche en la alfombra roja de los Premios Billboard 2017.

Con una sexy pieza de color negro con detalles cut-out y una pronunciada abertura en la pierna, la Diva del Bronx se sonrojó un poco después de que Rashel Diaz la cuestionara sobre su relación y las breves vacaciones que tuvieron en República Dominicana. "Pasamos un tiempo increíble, de verdad, un viaje inolvidable. ¡Él también es increíble y lo estamos pasando muy felices!", dijo sobre su noviazgo que ha dado la vuelta al mundo con cada paso que dan desde que las cámaras empezaron a captarlos juntos.

En los primeros minutos del evento, JLo se llevó una grata sorpresa al escuchar su nombre como ganadora de la categoría Artista del Año en Redes Sociales. En español y observada desde el público por su ex esposo, Marc Anthony, la cantante dio un discurso lleno de seguridad. "Todos sabemos cuánto me gustan las selfies y los filtros", dijo entre risas. "Pero lo que más me gusta es comunicarme con ustedes, con mis fans. Es importante que recuerden usar nuestras voces en social media, especialmente ahora, para hacer el bien, con mensajes positivos para nosotros, para los latinos", agregó un poco más seria y refiriéndose a las políticas antimigratorias que el Presidente Donald Trump ha impuesto desde el inicio de su mandato.

Para el evento, la cantante logró un buen equilibrio con su beauty look conformado por un recogido en coleta y un maquillaje natural en tonos aduraznados y cobrizos. Antes de desatar la emoción con su presencia a las afueras del Watsco Center de la Universidad de Miami, JLo compartió un video en las redes sociales, en donde re-confirmó su asistencia al evento. "En camino a los Latin Billboard, soundcheck ahora mismo para cantar una nueva canción", dijo mientras avanzaba en automóvil.

La cantante recién se presentó en República Dominicana ante un foro con lleno total. Sus hijos, Emme y Max, de nueve años de edad, la acompañaron en esta gira en la que quedaron sorprendidos por el cariño que la gente le demuestra a su mamá. "Yo no sé lo que piensen mis hijos. Ellos ven que voy a trabajar, lo han visto desde chiquitos conmigo y con su papá (Marc Anthony)", dijo sorprendida por la reacción tan natural que demuestran los niños.