El incómodo primer encuentro de los hijos de Juan Gabriel en la corte

Por primera vez, Joao y Luis Alberto Aguilera, los hijos ocultos de Juan Gabriel coincidieron con Iván Aguilera, hijo reconocido y heredero universal del cantante. Lo que pudo haber sido un encuentro familiar emotivo y lleno de abrazos fraternales, se convirtió en un momento incómodo en el que el testamento del Divo de Juárez se llevó el protagonismo. La alegría de estar por primera ocasión bajo el mismo techo se tornó en un silencio incómodo en el que Iván no hizo un mínimo esfuerzo por conversar con sus hermanos, quienes mantuvieron una conducta similar.

VER GALERÍA

Los tres hijos de Juan Gabriel se dieron cita el miércoles por la mañana en la corte del condado de Broward, en donde Iván por fin hizo público el tan mencionado testamento de su padre. Ahí, también se enfrentó a Joao y Luis Alberto, quienes después de la muerte del cantante el 28 de agosto pasado, sorprendieron al mundo al revelar en televisión el nombre de su padre al igual que pruebas de ADN que confirman su relación con El Divo de Juárez. Ambos hermanos unieron sus fuerzas para apelar el testamento y obtener el reconocimiento que tanto han buscado.

- Joao, hijo de Juan Gabriel, no confía en su hermano Iván Aguilera: 'No es una persona sincera'

- Claudia Gabriela Aguilera, la mujer que asegura ser hija de Juan Gabriel

Iván llegó a la corte acompañado de su esposa Simona Hacman, ambos rodeados por personal de seguridad privada. Iván sabía que Joao y Luis Alberto estaban del otro lado de la habitación, pero prefirió no voltear en esa dirección, según reportes de Univisión. De igual forma, al preguntarle a Joao si había tenido contacto con su hermano Iván, actuó indiferente e incluso negó haberse percatado de su presencia. “A él no lo vi. ¿Él estaba ahí? No lo vi”, dijo tajante para después evadir las preguntas de la prensa: “No escucho bien en español”, explicó.

VER GALERÍA

Luis Alberto optó por no hacer ningún tipo de comentarios, en su lugar, Annelie Alvarez, una de las abogadas que lo representa a él y a Joao, fue quien habló ante las cámaras.

Tanto Annelie como el abogado de Iván aseguraron que la audiencia había "salido bien", a pesar de que el juez Charles M. Greene puso pausa en el proceso legal pues espera que los trámites en México queden en orden. Además, solicitó la presencia de un abogado que explique con claridad la forma de proceder de las leyes mexicanas. “La corte ha intentado educarse sobre las leyes mexicanas, ha sido un reto”, aseguró Annelie.