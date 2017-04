Donald Trump y el poco emotivo mensaje de cumpleaños para su esposa Melania

Melania Trump celebra hoy su cumpleaños número 47, el primero con su reciente título de Primera Dama. Desde el minuto uno de este miércoles, los simpatizantes de la familia de la ex modelo nacida en Eslovenia mostraron su cariño y aprecio a través de las redes sociales, en donde le mandaron varios mensajes de cumpleaños además de sus mejores deseos. A la lista se unió su esposo, el Presidente Donald Trump, quien utilizó su cuenta de Twitter para felicitar a la quien ha sido su compañera de vida desde 2005.

"¡Feliz cumpleaños a nuestra Primera Dama de Estados Unidos, Melania!", fueron las únicas palabras que el mandatario dedicó a su esposa y madre de su hijo menor, Barron Trump (11). Donald decoró su mensaje con una fotografía de ambos tomados de la mano el pasado 20 de enero, día de la investidura del actual Presidente de Estados Unidos.

La poco emotiva felicitación de Trump fue blanco de críticas en la red, en donde los usuarios no sólo compararon su "frío" mensaje con las muestras de cariño que su recién antecesor, el ex Presidente Barack Obama, enviaba a su esposa Michelle. Además, señalaron que haya utilizado una fotografía de un día "especial" para él en donde Melania no destaca. "Pudo haber publicado un tierno retrato de ambos, pero eligió una foto de él feliz en la que ni siquiera se ve la cara de Melania", se puede leer entre los cientos de comentarios. El Presidente también fue señalado por enviar mensajes largos a otras personas y no tomarse un tiempo para escribir algo especial sobre su esposa.

Hasta el momento se desconoce su Melania Trump tiene algún plan para celebrar su cumpleaños, que probablemente pasará lejos de su esposo. Cabe recordar que la Primera Dama aún vive en Nueva York y tiene planeado mudarse a la Casa Blanca hasta que Barron finalice su actual curso en la escuela.

La relación de Melania y Donald Trump llama mucho la atención por lo distantes que se muestran incluso en actos oficiales. Días antes de su cumpleaños, el Presidente fue criticado por volver a hacer un desplante a su esposa. Una fotografía que circuló en redes sociales mostró al magnate descender del avión presidencial, saludar a los cadetes que lo esperaban en tierra y seguir su camino; mientras su esposa bajaba con dificultad por las escaleras del avión.

Con ejemplos como ése y nuevas declaraciones sobre la vida privada de la Familia Presidencial, la revista Vanity Fair asegura que Melania está "al borde del colapso", revelaciones que coinciden con las que hace meses publicaba US Weekly, en donde Phillip Bloch, un estilista de los Trump, contó que la ex modelo "se siente miserable" en su puesto como Primera Dama, pues esta nueva vida "era el sueño de Donald, no el de ella".