Modelo italiana atacada con ácido comparte su primera selfie, a meses de la agresión

Para Gessica Notaro los últimos meses han sido la prueba más difícil de su vida. El pasado 10 de enero su ex novio, Edson Tavares, la atacó arrojándole ácido al rostro. Notaro, quien se desempeñó como finalista en el concurso de Miss Italia 2007, fue atendida de emergencia y a cuatro meses de aquel trágico hecho, publicó su primera selfie. En la imagen, la joven de 28 años deja ver cómo poco a poco se ha ido recuperando física y emocionalmente.

VER GALERÍA Así lucía Gessica antes del ataque de su ex pareja. Foto: Instagram Gessica Notaro

“Hola amigos, ésta es mi primera selfie en mucho tiempo. Lo he hecho para asegurar que éste es mi único perfil en Instagram y que todos los demás son falsos, creados por personas que disfrutan de escribir oraciones y publicar fotos antiguas robadas de internet haciéndose pasar por mí. Les pido informar a estas personas que necesitan ayuda. Muchas gracias”, escribió la ex modelo a un lado de la imagen. Hasta el momento, la selfie tiene más de 30 mil likes y todo tipo de lindos mensajes en los que los usuarios de las redes se muestran solidarios con ella.

VER GALERÍA La selfie de Gessica recibió miles de 'likes' y toda clase de lindos mensajes. Foto: Instagram Gessica Notaro

No ha sido un camino fácil, pero Notaro ha sabido cómo enfrentar valientemente su realidad. Apenas el pasado 19 de abril acudió al programa del presentador Maurizio Constanzo donde mostró por primera vez sus cicatrices y las secuelas del brutal ataque. Gessica se armó de valor para alzar la voz en contra de la violencia de género. Cuando arrancó el programa, llegó con la cabeza cubierta y el conductor le dijo que no tenía que descubrirse, sin embargo ella prefirió enseñar al mundo su nuevo rostro: “Prefiero sacarlo. Quiero que se vea lo que él me hizo. Esto no es amor”, dijo la joven italiana.

Antes de la agresión, Gessica había dejado el mundo del modelaje y se dedicaba a entrenar delfines y leones marinos en el zoológico de Rimini (al norte de Italia). Debido a los químicos de las piscinas, la joven ya no puede trabajar más en el zoo, pero asegura que seguirá adelante con su recuperación para volver a ser la misma de antes. En tanto, según la prensa local, Edson Tavares está tras las rejas.

VER GALERÍA Gessica Notaro en el show de Maurizio Constanzo. Foto: Getty Images