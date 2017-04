Chris Pratt, la estrella de ‘Los Guardianes de la Galaxia’, revela por qué se niega a tomarse fotos con los fans

Para bien o para mal, Chris Pratt se ha convertido en uno de los actores más famosos del mundo. Tras estelarizar Los Guardianes de la Galaxia, una de las películas más taquilleras de los últimos tiempos, y otros filmes como Jurassic World, existen pocas personas en el mundo que no hayan visto su rostro en alguna pantalla, revista o anuncio. En una entrevista con Cigar Aficionado, el actor reveló que prefiere no tomarse fotos con sus fanáticos, aunque a veces dichos fanáticos toman fotos sin su consentimiento.

“Siempre he sido muy diferencial, el tipo de persona que se adapta a cualquier situación. Pero ahora tengo que ser mucho más económico con mi tiempo”, contó Chris. “Si salgo a hacer cualquier cosa normal, tengo que estar cómodo sabiendo que voy a decepcionar a algunas personas. Así que ya no me tomo fotos con nadie. Porque yo sé que para muchos [fanáticos] realmente no se trata de disfrutar el momento, sino de robarse el momento para poder presumirlo después”.

No es que el actor sea un majadero — de hecho, cuando algún fanático le pide tomarse una foto con él, Chris Pratt ofrece un intercambio: “¿Te parece bien si mejor te doy la mano?”. Algunos respetuosamente aceptan su oferta, pero, según ‘Star Lord’ hay quienes “toman la foto como sea”. Habrá quien tache a Chris de ‘divo’, pero según contó James Gunn, el director de los Guardianes de la Galaxia vol. 2, “yo he trabajado con muchos actores divos. Él no es ningún divo”.

Pero su nueva megafama tampoco le es indiferente a Pratt. Recientemente conoció a Barbara Streisand y Jim Carrey, dijo a Cigar Aficionado. “Ambos se acercaron para decirme que están encantados con mi trabajo. Streisand me preguntó, ‘¿Cómo te sientes? Eres todo un fenómeno.’ Fue muy impactante porque me di cuenta que mis ídolos ahora son mis colegas”.