Lucero recuerda con mucho cariño a su buen amigo Luis Miguel: 'es único e irrepetible'

Como actores y cantantes, Lucero y Luis Miguel no sólo protagonizaron las películas juveniles de una generación, también crearon una amistad que ha perdurado por años. Y a pesar de que sus carreras los llevaron por caminos separados, la cantante aún siente un gran cariño por su compañero de set, de quien se expresó en el programa Hoy y habló sobre la complicada situación legal por la que actualmente atraviesa El Sol.

Luis Miguel se convirtió en el centro de atención desde hace unas semanas, cuando se dio a conocer que uno de sus problemas legales llegó tan lejos que ahora enfrenta una orden de arresto en Los Ángeles. El cantante también se vio implicado en un conflicto en el que aparentemente debía abandonar la residencia en la que vive en Miami pues, supuestamente, no ha pagado la renta de varios meses. Para Lucero, no fue una sorpresa escuchar sobre esos detalles poco agradables en la vida de su buen amigo, de quien sólo pudo referirse con buenas palabras. "Yo considero que Luis Miguel es un artista fenomenal, creo que es un artista único e irrepetible y que pienso que seguirá siendo Luis Miguel", dijo con una sonrisa.

A pesar de su buena relación, han pasado unos años desde que ambos cantantes no coinciden; sin embargo, Lucero no duda en que el día que vuelvan a reunirse será muy especial por el gran afecto que existe entre ellos. "Hace mucho tiempo no lo veo por su trabajo, el mío y el diferente camino en nuestras vidas. Cuando nos veamos va a ser con mucho cariño porque de verdad nos tenemos mucho afecto desde hace mucho tiempo", contó.

La sonrisa de la cantante no sólo se iluminó cuando recordó a su buen amigo de la infancia, su felicidad fue notoria al hablar muy discretamente de su vida privada, en la que figuran sus hijos Manuel (15) y Lucerito (12) -fruto de su relación con Manuel Mijares-, así como su noviazgo con Michel Kuri. "Estoy enamorada y contenta en todos los aspectos de mi vida y es lo que quiero transmitir", explicó, haciendo referencia a su nuevo material discográfico, Enamorada con banda, en el que dice reflejar su estado emocional actual.

Visiblemente plena, la cantante se encuentra muy emocionada con esta nueva etapa en su carrera musical y no descartó la idea de hacer una colaboración con alguno de sus colegas mexicanos, aunque deberían cumplir con algunos requisitos. "Me gustaría que fuera con un hombre. No tengo en mente a alguien pero yo creo que sería con algún artista de trayectoria larga como yo. Alguien que también haya empezado de chavo. ¡Podría ser Alejandro Fernández!", contó imaginando lo bien que resultaría su gira.