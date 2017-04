Una vez más detienen al ex convicto más sexy del mundo, descubre por qué

Jeremy Meeks, conocido como el ex convicto más sexy del mundo, fue detenido este martes por las autoridades de Londres. Pero no, no por algún motivo que pueda llevarlo nuevamente a prisión; esta vez fue por no tener completa su documentación para entrar al país, a donde había viajado con el fin de realizar una sesión fotográfica.

Al aterrizar en el aeropuerto Heathrow en Londres, el ex convicto de 32 años de edad se encontró con un filtro migratorio que no le permitió entrar al Reino Unido. Después de un par de horas, Jeremy parecía contar con los documentos necesarios, entre ellos una carta de su supervisor de libertad condicional; sin embargo, no fueron suficientes para las autoridades británicas. Un rato después, fue enviado de regreso a Estados Unidos.

Jeremy planeaba pasar una semana en Londres como parte de su trabajo, pues sería el rostro de un par de portadas para las que posaría durante su estancia. Meeks se dedicó por completo al modelaje después de hacerse famoso en 2014, cuando la policía difundió su rostro por televisión luego de acusarlo de varios actos de vandalismo.

Al salir de prisión, en 2016, Meeks inició una exitosa carrera de modelaje que le cambió la vida por completo. Conocido como el preso más sexy del mundo, Jeremy logró desfilar en la pasada edición de la New York Fashion Week con diseños de Phillipp Plain, frente a un público que incluía a Kylie Jenner, Madonna y Paris Hilton.

Días antes de su mal momento en el aeropuerto de Londres, Meeks mostraba sus habilidades atléticas haciendo piruetas la orilla del mar en California. También dejó ver que el básquetbol aún es una de sus pasiones y tiene movimientos muy acertados cuando está cerca del aro.