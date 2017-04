Las afirmaciones impactantes de la revista que le ha declarado la guerra a la familia Trump

En diciembre del 2016, unas semanas antes de su investidura, Donald Trump dirigió un de sus característicos ‘tweets’ hacia Graydon Carter, el director de la prestigiosa revista Vanity Fair. “¿Han visto los números de Vanity Fair? Están muy bajos”, aseguró quien en aquel entonces aún mantenía el título de presidente electo. Donald se disgustó con la revista — y, por extensión, con Graydon — debido a que la redacción publicó una reseña sobre Trump Grill, el restaurante ubicado en el lobby de la Trump Tower de la Quinta Avenida de Manhattan. Titulada El Trump Grill bien puede ser el peor restaurante de Estados Unidos, la crítica no le sentó nada bien al magnate.

Las pelea entre Trump y Carter data desde hace décadas, cuando Graydon editaba la revista satírica Spy, misma que frecuentemente convertía a Donald en blanco de sus chistes. Con la publicación de Inside the Trump Marriage: Melania’s Burden, un nuevo artículo que fue publicado el viernes pasado, la animosidad entre estos dos personajes está a punto de ponerse peor.

Evgenia Peretz, la autora del artículo, afirma que la vida de Melania no se ha vuelto un calvario, sino que ya no era. Citando a fuentes cercanas a los Trump, Evgenia afirmó que Melania, la madre de Barron Trump, tuvo que aceptar una fuerte condición para hacer que Trump accediera a darle un hijo: no perder su figura.

“Después de siete años de estar juntos y casi seis meses de matrimonio, Melania, quien en aquel entonces tenía 35 años, quedó embarazada”, dice el artículo. “Un allegado de los Trump, quien visitó a Melania mientras se encontraba embarazada, recordó que [Donald] estaba de acuerdo con que ella tuviera el bebé, pero con la condición de que tenía que recuperar su cuerpo. ‘Ella prometió que todo volvería a ser igual’, aseguró el allegado, quien también intuyó que el arreglo entre ellos era una especie de contrato”.

Grisham, un representante de la Primera Dama, asegura que Donald “fue muy cálido y brindó mucho apoyo” durante el embarazo de Melania, y que las fuentes de Vanity Fair no han contado la verdad. Pero cabe recordar que Phillip Bloch, un estilista de los Trump, recientemente contó a la revista US Weekly que la Primera Dama “se siente miserable” en su nuevo puesto (“es el sueño de Donald, no de ella”).

Según la misma revista, una fuente reveló que Melania “se niega a compartir la cama” con Presidente número 45 “hasta en la rara ocasión cuando ambos duermen bajo el mismo techo”. Citando a dos allegados, US Weekly afirmó que la famosa pareja “tiene cuartos separados”.