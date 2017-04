Ivanka Trump, embajadora de clase y estilo en Alemania con las mujeres más poderosas del mundo

La Primera Hija de los Estados Unidos representó el día de hoy el que ha sido su papel más importante en los primeros meses de la administración del presidente Donald Trump. Ivanka Trump viajó a Alemania para formar parte del W20, cumbre dedicada al empoderamiento de las mujeres. Ivanka, quien funge como asesora de su padre, compartió la mesa con la canciller alemana Angela Merkel, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) Christine Lagarde y la reina Máxima de Holanda.

Haciendo gala de su gran carisma, Máxima Zorreguieta se acercó a Ivanka Trump y ambas se saludaron cálidamente. Por unos minutos, conversaron como si fueran conocidas de toda la vida y acapararon los lentes de los fotógrafos. Ambas, no paraban de sonreír y a primera vista, se notó la química natural ente ellas. Pero Máxima no fue la única encantada con la presencia de la Primera Hija, Angela Merkel y Christine Lagarde se dejaron ver muy relajadas en la mesa redonda al lado de Ivanka Trump.

Para Trump y Merkel este es su segundo encuentro en menos de tres meses. La primera ocasión en la que coincidieron fue en marzo pasado, cuando la canciller visitó Washington DC. La hija mayor del presidente, quien funge como su asesora, formó parte de un panel en el que se habló sobre el papel de las mujeres en el siglo XXI. Sin embargo, en la mesa Ivanka tuvo que responder algunas preguntas sobre las polémicas declaraciones sobre la postura de su padre respecto el papel de las mujeres.

“Por supuesto que he oído las críticas de los medios. Pero sé por mi experiencia personal que las miles de mujeres que han trabajado con y para mi padre desde hace décadas dan fe de su confianza y de su sólida creencia en el potencial de las mujeres y su capacidad para hacer el trabajo como cualquier hombre”, indicó Ivanka.

También habló desde su perspectiva como hija y asesora de Trump. “Como hija (de Donald Trump), puedo hablar a nivel personal sabiendo que me alentó y permitió que creciera”, agregó la también empresaria. “Crecí en una casa donde no había ninguna barrera a lo que podía lograr a fuerza de perseverancia y tenacidad. No había ninguna diferencia entre mis hermanos y yo”, afirmó la madre de tres hijos.