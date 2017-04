Amber Heard y su curiosa manera de hacer oficial su noviazgo con el multimillonario Elon Musk La modelo y actriz compartió una imagen en redes la que aparece junto a su nueva pareja

El corazón de Amber Heard ya tiene nuevo dueño. Tras su separación de Johnny Depp, la modelo y actriz se ha refugiado en los brazos del multimillonario, Elon Musk, cofundador de empresas como la compañía de coches eléctricos Tesla Motors o el servicio de pago electrónico PayPal. Juntos han hecho su primera aparición en público durante su estancia en Australia, donde la actriz rueda su próxima película, Aquaman. La intérprete, de 31 años y el fundador de Tesla, de 45 años, disfrutaron del domingo en la reserva Currumbin, en Queensland, donde se les vio paseando cogidos de la cintura. Poco después una imagen de la actriz en sus redes sociales vino a confirmar su noviazgo. La intérprete compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que aparece junto a su nueva pareja, que luce una marca de carmín de labios en forma de beso en su mejilla. "Atrevida", escribió la actriz junto a la imagen. Musk compartió en esta misma red social otra instantánea de ese momento en el restaurante grill Moo Moo Gold Coast donde ella le mira sonriente y orgullosa de hacer partícipe al mundo de su relación.

Hace apenas unos días, el padre de la actriz declaró a la revista Grazia que la relación de su hija iba "muy en serio" y que quería "formar una familia". No es la primera vez que se les ve juntos. En marzo asistieron a una proyección del próximo documental de Al Gore, An Inconvenient Sequel: Truth to Power en California y también fueron vistos en julio en el lujoso hotel de Miami, el Delano South Beach, aunque esa vez no hubo testimonio gráfico del momento.

El divorcio de Amber Heard de Johnny Depp generó polémica y finalizó en enero, mientras que por su parte el empresario Elon Musk se divorció de su segunda esposa ,Talulah Riley, en enero de 2015. Musk tuvo seis hijos de un matrimonio anterior con la escritora canadiense Justine Wilson, con quien estuvo casado de 2000 a 2008, pero uno de ellos, el primero, lo perdieron por el síndrome de muerte súbita infantil, pero por fortuna posteriormente tuvieron unos gemelos y unos trillizos, todos mediante fecundación in vitro.

Musk, además de ser un reputado empresario dotado de un intelecto y una imaginación capaz de revolucionar el mundo de la tecnología, posee una parte cómica, que demuestra haciendo cameos en el mundo del cine y la televisión. Ya lo hemos visto en la película Iron Man 2, o en comedias tan mediáticas como The Big Bang Theory o los Simpson. Curiosamente tanto Amber como Elon, de 45, trabajaron en la película Machete Kills de Robert Rodríguez -ella como actriz principal y él en un cameo-, aunque parece que nunca llegaron a coincidir en el set.