Salma Hayek contó una simpática historia de cuando creyó que su marido le estaba siendo infiel

Aunque Salma Hayek y su esposo, el magnate François-Henri Pinault tienen una de las relaciones más estables del mundo del espectáculo, la actriz confesó en el show de Jimmy Fallon que hace un par de días sostuvo una gran discusión con su marido, y que todo se originó por una confusión. Resulta que la estrella de cine visitó el programa y estaba hablando con el presentador acerca de las diferencias culturales que hay en su casa, pues ella es mexicana y su marido es francés. Hayek detalló que todos en casa hablan inglés: “El inglés es como Suiza: es un territorio neutral. Así yo no tengo todo el control, ni él. Hablamos ese idioma con un acentos muy malos, no sé cómo mi hija lo habla sin en la casa es un desastre”.

VER GALERÍA

Salma y Francois son padres de Valentina Paloma, quien habla inglés, español y francés. Foto: Getty Images

La actriz de películas como Frida reveló que Valentina Paloma se burla del marcado acento de su padre, así que para mejorar su pronunciación Francois habría decidido bajar una aplicación a su teléfono para mejorar, sin embargo no hizo más mención al respecto. Con un tono divertido, Salma contó la anécdota sobre la supuesta infidelidad de Francois.

“Hace un par de días, estaba mandando mensajes en mi celular y de pronto vi su teléfono y que veo un mensaje que decía: ‘Hola, soy Elena. Si usted quiere mejorar su inglés debe practicar, ¿quiere practicar conmigo ahora’”, contó la actriz. “Jimmy soy mexicana… Tú sabes, ¡con estas cosas no se juega!”, dijo la artista con un tono un poco serio, mientras Fallon reía sin parar.

Salma dijo que, a pesar de estar sumamente enojada, trató de conservar la calma. “Pensé: ‘Obviamente ella está muy desesperada porque lo está buscando y él no le está llamando’”. Por unas cuatro horas, la estrella de 50 años no dijo nada del sospechoso mensaje, pero justo cuando estaban sentados a la hora de la comida, no pudo más: “Estábamos comiendo y yo estaba muy bien, pero no aguanté y le pregunté que quien demonios era Elena. Él me dijo: ‘¿Quién? No conozco a ninguna Elena debe ser alguna de tus primas, no conozco a nadie que se llame así’”.

Molesta, Salma seguía con la discusión: “Vas y le dices a Elena que yo hablo inglés y que puedes practicar conmigo… ¿Por qué ella te mandó un mensaje?”. Francois la interrumpió y la corrigió: “¿Quieres decir Elsa?”. La furia de Salma estaba incontenible, pero en seguida Francois se encargó de aclararlo todo: “Es una app como Siri, pero su nombre es Elsa”. Jimmy Fallon no podía contener la risa, al igual que el público que se encontraba en el foro de televisión. Salma hizo una última recomendación a los televidentes y les advirtió que Elsa no había sido de mucha utilidad para su esposo, pues aún conserva su marcado acento francés.