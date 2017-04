Serena Williams envió un tierno mensaje a su bebé: 'El número uno más joven del mundo'

Luego de anunciar, la semana pasada, que está esperando a su primer bebé, la tenista Serena Williams volvió a impactar en las redes sociales, ahora con un tierno mensaje para su hijo no nato. A través de su cuenta de Instagram, Serena se notó muy inspirada, quizá por la gran emoción que su embarazo le produce, pues en un sólo texto felicitó a su prometido, Alexis Ohanian, por su cumpleaños y también se alegró de su propio triunfo como la mejor tenista.

"Mi querido bebé: Tú me has dado la fuerza que no sabía que tenía. Me has mostrado el verdadero significado de la serenidad y la paz. No puedo esperar a conocerte. Tengo muchas ganas de verte en las gradas el próximo año. Pero más importante aún, estoy muy feliz de poder compartir contigo el título de número uno del mundo", escribió muy contenta la futura mamá. "Especialmente hoy, en el cumpleaños de Alexis. De la número uno más vieja del mundo al número uno más joven. Tu mamá", agregó Serena en su emotivo mensaje, en donde dejó claro que ya estaba embarazada cuando ganó el Abierto de Tenis, en donde compitió contra su hermana, Venus.

Para su publicación, Serena agregó una selfie en la que se nota con el brillo especial que sólo las futuras mamás poseen y que destaca aún más durante la dulce espera. En la imagen, aparece sentada en una silla en la playa, usando un traje de baño de color azul marino y un pareo negro, el outfit perfecto para continuar con sus vacaciones por la Riviera Maya, en México, en donde ha estado desde hace unos días junto a Alexis.

Fue justo con ese paradisiaco escenario que Serena Williams anunció que pronto la visitará la cigüeña. Con una selfie que publicó en Snapchat, la tenista reveló la feliz noticia mientras posaba con un traje de baño amarillo que dejaba ver su ya notoria pancita. Además, confirmó el embarazo con la leyenda "20 semanas", noticia que llenó de felicidad no sólo a sus familiares y amigos más queridos, sino a toda una comunidad que ha seguido sus pasos sobre la cancha desde que inició su carrera deportiva.