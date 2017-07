‘Tenemos derecho de confiscar su Rolls-Royce’, dice la abogada del ex-manager de Luis Miguel

VER GALERÍA

“Confiscar un auto es un proceso complicado”, dijo recientemente Amy B. Messigian, la abogada de William Brockhaus, quien fue el manager de Luis Miguel entre el 2012 y 2014. Al ser entrevistada por TvAzteca, la representante de William aclaró varios detalles sobre la demanda que su cliente interpuso contra el cantante mexicano, también asegurando que tienen el derecho de apoderarse de ciertas pertenencias, como el lujoso Rolls-Royce en que se le vio a Luis Miguel hace unos días.

“Tenemos una orden de un juez y todo el derecho para que se le retire su Rolls-Royce como uno de sus bienes”, contó Messigian, “de acuerdo con la orden, podemos confiscar su auto si se encuentra en una propiedad pública”. Pero aparte del auto, la abogada aseguró que también podrían tomar el famoso yate de ‘Mickey’, y que sus cuentas bancarias también “son opción”.

VER GALERÍA Luis Miguel en Las Vegas. Foto: Grosby Group

William Brockhaus entabló una demanda en Nueva York por incumplimiento de contrato desde el 2015. El año pasado la corte concluyó con un veredicto de 1,043,483.77 dólares su favor. El ex-manager inició un proceso para cobrar dicha suma en Los Ángeles a hace meses y se ordenó la comparecencia en persona de Luis Miguel a la corte el 16 de febrero, pero se hizo difícil localizar al astro musical para notificarlo.

No fue hasta el 23 de febrero que se logró localizar y notificar al Sol en el área de estacionamiento de un hotel de Las Vegas. Aún así, el artista no se presentó ante el tribunal a la nueva audiencia en California, fijada para el 9 de marzo. Tras no presentarse ante el tribunal para asumir su deuda, el juez emitió la orden de arresto que ahora pesa en su contra.