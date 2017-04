Jennifer Lopez contó a Ellen DeGeneres cómo fue su primera cita con ‘A-Rod’

Nadie pasa por el plató de Elle DeGeneres sin que la presentadora los haga sonrojar… En esta ocasión fue el turno de Jennifer Lopez, quien acudió al popular show de televisión y habló, entre otras cosas, de su relación con la estrella de béisbol, Alex Rodríguez, con quien sostiene un romance desde hace unos meses. En marzo pasado HOLA! USA confirmó que la ‘Diva del Bronx’ había reencontrado el amor en los brazos del ex pelotero de los Yankees.

VER GALERÍA Jennifer Lopez habló de su primera cita con A-Rod. Foto: Michael Rozman/Warner Bros

¿Pero cómo se conocieron? JLo contó algunos detalles de su primer encuentro. Ellen comenzó a hacer las preguntas y comentarios referentes a A-Rod: “Vamos a hablar de Alex. Estoy muy emocionada por ti. ¿Dónde se conocieron y cómo ha ocurrido esto? Para nosotros es muy importante saber”, dijo Ellen.

Entre un poco de risas y nerviosismo, Jennifer confesó que fue ella la que dio el primer paso: “Es muy sencillo. Estaba almorzando en algún lugar y lo vi. Al pasar le di un golpecito en el hombro. Por alguna razón, le di golpecitos en el hombro y dije: 'Hola'. Y entonces eso fue todo”. Parece que la intérprete de Dance Again no se anduvo con rodeos y desde que vio a Alex, quedó prendada por él. Sobre la primera vez que salieron, Jennifer detalló que fueron a cenar. “Él me envió un mensaje. Me dijo: 'Vamos a salir a cenar,' y yo dije, 'Ok'. Tuvimos una buena cena", reveló.

VER GALERÍA Alex Rodríguez y Jennifer salen desde hace meses y la cantante está fascinada con él. Foto: Grosby Group

Ellen no perdió el hilo de la conversación y en seguida le preguntó a Jennifer si después de la cena habían tenido una fiesta de pijamas, a lo que Jennifer respondió pícaramente: "¡No! Mamá no duerme el primer día", refiriéndose a que en su primera cita no había habido más que una deliciosa cena y una buena plática. La artista de 47 años contó que A-Rod era un “buen chico” y reveló a Ellen que el día que conoció a su actual pareja, estaba almorzando una ensalada y una sopa de tortilla. También recordó que intercambiaron números de teléfono, y que curiosamente Alex ya tenía su número guardado, aunque se trataba de uno viejo, así que se pusieron al día.

VER GALERÍA Con su gracia y ternura, Emme y Max se robaron el show de Ellen DeGeneres. Foto: Michael Rozman/Warner Bros

Además de platicar de Alex, Ellen recibió en el set a los hijos de Jennifer, los mellizos Emme y Max. Recientemente Jenni se presentó por primera vez en República Dominicana y estuvo acompañada por sus hijos, así como por su novio y las hijas de éste. Un informante cercano a la pareja contó a HOLA! USA que los mellizos de Jennifer se llevaban de maravilla con las chicas de Alex.