Las hijas de Sylvester Stallone le 'robaron' a su padre el número de Liam Hemsworth, ¿qué pensará Miley?

Cuando tu padre tiene guardados en su agenda los teléfonos de tus mayores ídolos de Hollywood tiene que ser complicado no hacer nada al respecto. Sistine, Sophia y Scarlet, las tres hijas de Sylvester Stallone, tuvieron que crecer sabiendo que la larguísima agenda de contactos de su padre incluía a algunos de sus actores favoritos. Entre ellos Liam Hemsworth, el novio de Miley Cyrus. Las tres hermanas han protagonizado la portada de harper by Harper’s BAZAAR y en su entrevista han confesado no solo haber guardado su número sino incluso haberle llamado. "Nunca contestó", dice Sistine, de 18 años.

Pero Liam no es el único que centra sus atenciones. Las tres jóvenes fueron nombradas Miss Globo de Oro en la pasada edición de los premios, por lo que estuvieron cerca de todos los pemiados. Entre ellos Ryan Gosling, que recogió su premio por La La Land. Scarlet, la más pequeña de las tres con solo 14 años, asegura que se "desmayó un poquito" después de felicitarle por su triunfo. Por su parte, Sistine admite que su corazón se paró durante un instante cuando Leonardo DiCaprio recordó el haberla conocido en una ocasión con sus padres. Y Sophia, que es la mayor de las tres a sus 20 años, tuvo problemas para comunicarse con Ryan Reynolds por los nervios del momento. "Fue como si hubiera vomitado las palabras", asegura Sistine.

A pesar de las prontas edades con las que han saltado a la palestra, las hijas de Stallone no tienen intención de seguir los pasos de su padre en el mundo de la interpretación. Sophia quiere empezar una línea de belleza o de moda, Sistine firmó hace dos años con IMG Models, la agencia que lleva a modelos como Alessandra Ambrosio, Elsa Hosk o las hermanas Hadid, y Scarlet aún está en el colegio. Aún siendo la más joven, Scarlet es la única que ha tenido su momento en pantalla, puesto que hizo un pequeño cameo en la película Reach Me protagonizada por su padre en 2014. "Solo tení aque decir una frase corta y tuvieron que cortarlo", cuenta ella, asegurando que fue una experiencia "humillante".

Sophia, Sistine y Scarlet son hijas del famoso Rockie y Jennifer Flavin, su mujer desde hace 20 años. A la vista está que las tres han heredado la belleza de sus padres, adivinándose en ellas sobre todo los rasgos de su madre, que también ha desarrollado su carrera en el mundo del espectáculo. Viajan juntos siempre que pueden y es que su mujer e hijas son el mejor refugio del artista cuando tiene tiempo libre entre sus proyectos profesionales. Ellas también le ayudaron mucho a superar hace cinco años la repentina muerte de su hijo Sage, de 36 años, fruto del primer matrimonio del actor con Sasha Czack, que dejó desolado al intérprete.