Luis Fonsi habla del momento más difícil de su vida: su divorcio con Adamari López

Luis Fonsi está en la cima del éxito profesional con el hit Despacito y de costa a costa es el tema más bailado en lo que va del 2017. En lo personal, el cantante puertorriqueño está más feliz que nunca con su esposa, la modelo Águeda López y sus pequeños, Mikaela y Rocco. Sin embargo, este artista se ha recuperado de golpes muy duros y no siempre su vida ha sido así de estable.

Luis Fonsi y Águeda López tienen una hermosa familia.

En entrevista con Rashel Díaz para el programa Detrás de la fama (Telemundo), Fonsi abrió su corazón y habló de los capítulos más complejos de su vida. Sin duda, para el artista de 39 años su divorcio con la actriz Adamari López representa el momento más difícil de su existencia. “A nivel personal, yo diría mi divorcio. Fue de lo que más aprendí, fue el (momento) que más me endureció”. Fonsi agregó que esa separación dañó también su carrera musical. “También afectó en lo profesional. Afectó ambos mundos”.

Rashel Díaz entrevistó a Luis Fonsi para el programa Detrás de la Cámara.

¿Cómo reaccionó Adamari ante las declaraciones de su ex esposo? La actriz y ahora presentadora de Un Nuevo Día presentó un avance de la entrevista de Rachel Díaz en su programa. Rodeada por sus compañeros Diego Schoening, Ana María Canseco y Daniel Sarcos, Rashel mostró en el show matutino un extracto de la entrevista con Fonsi. En el adelanto, se mostró justo cuando Luis Fonsi habla acerca de su divorcio.

Adamari López y Luis Fonsi estuvieron casados por tres años. En 2010 quedaron oficialmente divorciados.

Adamari y Luis estuvieron casados por tres años, del 2006 al 2009. Firmaron su divorcio en 2010 y aunque han tratado de llevar una relación de cordialidad y respeto, en ocasiones surgen ciertas tensiones entre ambos. Tras su divorcio y su recuperación de cáncer de seno, la puertorriqueña publicó Viviendo (2013), libro en el cual contó su historia. El texto no fue del agrado del artista y a través de un comunicado de prensa dijo que “la historia que se cuenta, aunque muy dramática y rentable, no solo está incompleta, sino que NO es fiel a la verdad”.

Aunque su relación no prosperó, ambos decidieron darle una segunda oportunidad al corazón. Fonsi se casó con Águeda López y tienen dos preciosos hijos, Mikaela, de cinco años, y Rocco, de unos cuantos meses de nacido. En tanto, Adamari reencontró el amor en el bailarín Toni Costa, con quien procreó a la hermosa Alaia de dos años de edad.