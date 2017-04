Aracely Arámbula luce un cuerpo de infarto y tiene tres meses sin ir al gym

Aunque es muy disciplinada con el ejercicio, Aracely Arámbula tuvo que suspender sus entrenamientos en el gimnasio. Recientemente, la actriz reveló en sus redes sociales que debido a una lesión en la rodilla, tiene cerca de tres meses sin ir a marcar su cuerpo. En su cuenta de Instagram, compartió una fotografía en la que deja ver sus ‘abs’ de acero y recordó aquellos gloriosos tiempos en el gym.

VER GALERÍA ¡Qué cuerpazo! La actriz compartió en sus redes que extraña el gym. Foto: Instagram Aracely Arámbula

“Que buenos recuerdos del gym ya hasta me dieron ganas de ir. Después de 3 meses que no he podido porq me lastime la rodilla y entre viajes , Francia y comidas y postres delii. Carbohidratos, aléjense de mi. De nuevo al ruedo #adarle #disciplina vuelve a mi #healthylife (lo bailado nadie me lo quita) hay que disfrutar cada día #aserfelices a disfrutar día a día de todo lo que te presenta la Vida ! Abrazos #Arafamilia (sic)”, escribió la también cantante con varios emoticonos de caritas, postres y comida chatarra.

VER GALERÍA Ara y su hermano en París. Foto: Instagram Aracely Arámbula

En breve, ‘Ara’ regresará a sus rutinas del gym y tonificará su cuerpo, el cual no se ha visto mermado por la dieta de carbohidratos que la actriz ha llevado, según ella, en los últimos meses. Hace apenas una semana, la actriz de La Doña se fue de escapada a París con su hermano Leo. En su cuenta de Instagram, publicó varias imágenes de su visita a la ‘Ciudad del Amor’ y dejó ver que la pasó de maravilla.

Además de estas fotos en París, ‘Ara’ también ha compartido fotos de sus atrevidos bikinazos y ha causado sensación en las redes. Su ‘Arafamilia’ no ha dejado de comentar lo linda que se ve con sus 42 años recién cumplidos.