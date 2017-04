¡Eva, la aventurera! Sin miedo a nada, la actriz conquista las cascadas con un gran salto La actriz pasó unos días de encanto en Hawái, al lado de su adorado esposo, Pepe Bastón

Para muchos, la palabra vacaciones significa descanso total. Para Eva Longoria esa palabra tiene otro significado: aventura. La actriz de 42 años se tomó unos días libres para festejar el cumpleaños 49 de su amado esposo, Pepe Bastón. El festejo del empresario tuvo lugar nada más y nada menos que en Maui, una de las paradisíacas islas del archipiélago de Hawái. Los enamorados pasaron poco más de una semana en ese lugar y lo disfrutaron al máximo.

VER GALERÍA ¡Splash! Eva Longoria dio un tremendo salto. Foto: Grosby Group

Recientemente, salieron a la luz unas imágenes en las que la actriz de Esposas Desesperadas muestra su valentía al saltar desde una de las cascadas más famosas de todo Hawái. Sin gota de maquillaje, con un bañador estampado de palmeras y un chaleco salvavidas, la estrella de televisión demostró que no le tiene miedo a nada y dio un gran salto. ¡Qué intrépida!

VER GALERÍA La actriz mostró su curvilínea silueta con un bañador completo. Foto: Grosby Group

No todo fueron aventuras en sus vacaciones, Eva también tuvo que hacer algunas aclaraciones respecto a su figura. Hace unos días, se publicaron unas fotografías en las que se deja ver con un vientre un poco más abultado de lo normal. En seguida, se encendieron las alarmas de un posible embarazo, sin embargo la estrella se encargó de desmentirlo y aclaró que su ‘pancita’ era producto de los antojitos que se estaba dando. "Pues, acabo de ver unas fotos mías. Muy gorda, sobre un bote. Tengo que decirles que todo lo que he hecho es comer queso. ¡Comí queso!", dijo con cierto tono de gracia a través de Instagram Stories. "Así que esas son las noticias del día. ¡No estoy embarazada, sólo comí mucho queso, tomé mucho vino y también comí muchos pancakes!", agregó.

VER GALERÍA Eva Longoria pasó unos días de ensueño en Hawái. Foto: Grosby Group

La esposa de Pepe Bastón dijo que incluso, varios de sus familiares la habían llamado para saber sobre 'las buenas noticias', sin embargo no hay nada de eso. "Todos están comentando que estoy embarazada, y no lo estoy. Al parecer soy intolerante a la lactosa. Hoy no tengo barriga. Tenía que compartirlo, porque mi familia entera se la ha pasado llamándome para preguntar si seré mamá. Sí, parezco embarazada. Pero eso sólo era una bola de queso en mi estómago", continuó. "Pero, ya en serio, sí me veo muy gorda pero, ¿saben? Eso le pasa a la gente. Todos se inflaman. Hoy no es mi caso, pero esto es antes de que coma pancakes. Estoy a punto de comer pancakes", finalizó.