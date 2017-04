En su entrevista más reveladora a 'Esquire' Javier Bardem habla de su niñez, de su padre ausente y... ¡asombroso! de Penélope Cruz y sus hijos

Javier Bardem se sincera y lo hace en la revista Esquire. El oscarizado actor, reticente a hablar de su vida privada, ha concedido su entrevista más íntima a esta publicación estadounidense en la que desvela alguno detalles de su vida: su infancia sin su padre o cómo es su vida como marido de Penélope Cruz y padre de dos hijos, Leo, de seis años, y Luna, de tres. El actor confiesa que hasta que no fue padre no supo lo que era "el amor incondicional". "Es increíble. Nos tienen en sus manos”, añade Bardem, que reconoce que en su casa se pasa horas "jugando a dragones y princesas" con Penélope y sus hijos.

Bardem se muestra de lo más familiar en la entrevista. "Estar más de dos semanas lejos de casa me parte el corazón", dice a la vez que desvela el secreto de los felices siete años de matrimonio con Penélope Cruz, de quién se enamoró en el rodaje de Vicky Cristina Barcelona, pero a quién conoció años antes en Jamón, Jamón. "Lo que tenemos nosotros es lo más importante: un pasado. Penélope y yo nos conocíamos desde antes de que empezara todo esto, y eso resulta vital".

Bardem creció sin la figura paterna en casa e intenta ser todo lo que le hubiera gustado que su padre hubiera sido. El actor asegura que hubo un tiempo que estuvo enfadado con él. “Mi padre no estuvo presente. Mi madre se partía el lomo por toda España trabajando en teatro y televisión", relata Javier sobre su infancia, pero admite "ahora con 48 años, siendo un hombre, entiendo que uno hace lo que puede”. Muchas veces cuenta que su madre se tenía que ir durante largos períodos y se quedaban él y sus hermanos solos, -Carlos, seis años mayor que él, y Mónica, cuatro-. “Muchas veces no teníamos comida, agua caliente o luz”, añade.

Ahora convertido en una estrella de Hollywood, el malvado Capitán Salazar de Piratas del Caribe 5 confiesa que le gustan los papeles de hombres oscuros, ya que detrás de ellos se esconde una historia: "Detrás de cada monstruo hay una persona. Debemos descubrir qué fue lo que le sucedió a esa persona para que se convertiera en ese monstruo. Así nos damos cuenta de lo vulnerables que podemos llegar a ser”.

En sus dos últimos proyectos está su mujer, Penélope Cruz. En Escobar: paraíso perdido, Bardem es el productor y el que da vida al narcotraficante colombiano, mientras que su mujer interpreta a su amante: "Sabía desde el principio, desde que empecé a soñar con la película, que Penélope era perfecta para el papel de amante ¡y por aquel entonces no estabamos juntos! Y por supuesto ella no podía rechazarlo". Por su parte, el matrimonio Bardem protagonizarán la nueva película del director iraní Asghar Farhadi, ganador del Oscar a mejor película de habla no inglesa con El viajante, cuyo rodaje comenzará este verano.

Y por último, no tiene reparo en señalar a tres de sus colegas por los que siente verdadera fascinación: Al Pacino, Brad Pitt y Johnny Depp. De Al Pacino dice que "es físicamente muy atractivo. "A Brad Pitt una vez lo vi en una alfombra roja y pensé ‘wow”. Y de Johnny Depp, su compañero de reparto en la última entrega de Piratas del Caribe, no hay palabras: “Qué rostro”, dice el que fuera elegido como uno de los 100 hombres más atractivos del mundo según la revista People.