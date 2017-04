Cuatro canciones que seguramente no sabías que son de Prince A un año de su muerte, los fanáticos de ‘The Purple One’ siguen celebrando la increíble carrera del famoso músico y actor americano. Pero si no eres muy fan, a lo mejor no sabías que estas canciones son de la autoría de Prince

Prince Rogers Nelson, el querido músico y actor, falleció hace un año a los 57 años de edad. Fue una muerte que impactó al mundo entero y que sigue dando de qué hablar, pues hace una semana se reveló que ‘The Purple One’ (El Morado) padecía de una adicción a los opiáceos, mismos que él comúnmente escondía en frascos de aspirinas y vitaminas.

Morris Day, un gran amigo y colaborador de Prince, publicó hoy una canción nueva para honrar al fallecido cantante, mientras que decenas de fanáticos dejaron flores y recuerdos en First Ave, la discoteca que fue popularizada por Prince y que se encuentra en Minneapolis, donde el cantante vivió casi toda su vida.

Aparte de grabar más de cuarenta discos bajo su propio nombre, se rumora que Prince, quien era famosamente prolífico, compuso una gran cantidad de canciones que jamás fueron grabadas. Las peleas legales por el gigantesco catálogo de Prince siguen hasta el día de hoy, pues hace unos días se tuvo que retirar del mercado la venta de Deliverance, un nuevo disco inédito, debido a que los derechos no fueron aprobados por los canales adecuados.

Afortunadamente existen muchas canciones de la autoría de Prince que, aunque no fueron grabadas por él mismo, si fueron publicadas por otros artistas. Entre las más famosas está Nothing compares 2 u, una canción que prácticamente lanzó la carrera de Sinead O’Connor.

With this tear fue un obsequio de Prince a Celine Dion. La canadiense publicó la canción 1992 en en el disco que autotituló Celine Dion. Se cuenta como una las favoritas entre los fanáticos de la cantante, y muchas personas no saben que es de la autoría de Prince.

En 1984 Prince compuso Manic monday para la banda Apollonia 6, un grupo que jamás grabó la canción. Dos años después el oriundo de Minneapolis regaló la canción a The Bangles, un grupo de chicas que convirtió su obsequio en un éxito internacional.

Like a prayer, uno de los discos más conocidos de Madonna, contiene Love song, una canción que la Reina del pop grabó con Prince. Aparte de componer la canción, el actor de Under the cherry moon también cantó en la grabación.