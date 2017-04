Ricardo Arjona revela por qué abandono una entrevista en TV Hace unos días salió molesto de un estudio de televisión por las preguntas incómodas de su entrevistador

El nuevo disco de Ricardo Arjona, Circo Soledad, tiene poco tiempo en el mercado y ya le ha dado al cantante la oportunidad de ir de un país a otro para hablar de él, además de un recuerdo bastante polémico. Recién llegado a la Ciudad de México, el guatemalteco ofreció una conferencia de prensa en la que no pudo evitar hablar de la reciente entrevista que tuvo en España, la que abandonó luego de que le preguntaran sobre la gente que opina negativamente sobre él y su trabajo.

Hace unos días, el guatemalteco se mostró molesto cuando el entrevistador Camilo Egaña la preguntó sobre los autores que hablan mal sobre él. Incómodo, Arjona optó por salir del estudio luego de una plática que poco a poco subía de tono mientras estaban al aire.

Aún molesto por los comentarios de Egaña, y sin querer hablar mucho sobre el tema, Arjona explicó a los reporteros mexicanos: "Voy a tratar de ser corto, vamos a intentar entender a los mediocres y mala sangre como parte del virus de nuestros tiempos, de este siglo que nos llena de gente de esa calaña, yo ya volteé la página y ahora vamos a tratar de voltearla todos", explicó.

Y sobre los comentarios, positivos o negativos, que a diario se pueden ver en la redes sociales, sentenció: "A mí me gusta todo lo que es frío o caliente, tibio nada, para el medio hay mucha gente, a mí me gusta estar en uno u otro, me gusta abandonar algo o entrarle a morir, por lo que una cosa u otra (ser amado u odiado) vienen de un acontecimiento que es la pasión, incluso el odio, así que para mí no hay ningún lío", agregó.

Al respecto, Ricardo sólo se había referido en su cuenta de Twitter sobre el mal momento. "Quien habla mal de ti, para tener de que hablar contigo. Cuestión de consonante en el apellido. Supuestamente listo, pero ENGAÑA", escribió, haciendo énfasis en su juego de palabras con el apellido del conductor. En cambio, Camilo no ha hecho comentarios ni en entrevistas ni en sus redes sociales, en donde continúa con su actividad usual sin referirse al cantante a pesar de las cuestiones que recibe del público.