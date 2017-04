De esta divertida forma, Eva Longoria calma los rumores de un supuesto embarazo El festejó del cumpleaños número 49 de su esposo, los llevó a las paradisiacas playas de Maui en Hawái

Eva Longoria se está divirtiendo a lo grande en sus vacaciones en Hawái, a donde llegó hace una semana con el plan de celebrar el cumpleaños 49 de su esposo, José Bastón. Como buenas vacaciones, la actriz se ha dejado acariciar por los rayos del sol al mismo tiempo que es consentida con comida de la isla y, claro, sus propios antojos. Sin embargo, su paso por la playa despertó una vez más los rumores sobre un embarazo, especulaciones que la actriz se encargó de callar a su propio estilo.

En su último día en "el paraíso", la actriz de Desperate Housewives publicó una Instagram Story en donde explica exactamente qué sucede con su supuesto embarazo. "Pues, acabo de ver unas fotos mías. Muy gorda, sobre un bote. Tengo que decirles que todo lo que he hecho es comer queso. ¡Comí queso!", dice con cierta gracia la actriz de 42 años. "Así que esas son las noticias del día. ¡No estoy embarazada, sólo comí mucho queso, tomé mucho vino y también comí muchos pancakes!", agregó.

"Todos están comentando que estoy embarazada, u no lo estoy. Al parecer soy intolerante a la lactosa. Hoy no tengo barriga. Tenía que compartirlo, porque mi familia entera se la ha pasado llamándome para preguntar si seré mamá. Sí, parezco embazada. Pero eso sólo era una bola de queso en mi estómago", Eva continuó. "Pero, ya en serio, sí me veo muy gorda pero, ¿saben? Eso le pasa a la gente. Todos se inflaman. Hoy no es mi caso, pero esto es antes de que coma pancakes. Estoy a punto de comer pancakes", finalizó.

Con su característico humor alegre, la actriz también compartió varios videos de su estancia en Hawái en donde se divierte de lo lindo junto a los otros huéspedes del hotel en el que se encuentra. Antes de estas soleadas vacaciones, Eva y Pepe estuvieron en España, en donde la actriz por fin conoció Longoria, el pueblo del que viene su apellido además de sus antepasados.