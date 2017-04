Penélope Cruz revoluciona las redes con un divertido vídeo cantando con Julia Roberts y Kate Winslet

Penélope Cruz sabe cómo divertir a sus seguidores. La actriz ha compartido un vídeo en sus redes sociales de una de sus últimas fiestas en Mónaco organizada por la firma Lancôme, de la que es imagen. La bella española no dudó en recorrer la Sala de las Estrellas del Sporting Club de Montecarlo para grabar con su móvil a todos los asistentes cantando al ritmo de de la conocida canción I say a little prayer.

#lancome 🌺event 🌸 #katewinslet #juliaroberts #marcuspiggott #isayalittleprayerforyou Una publicación compartida de Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) el 19 de Abr de 2017 a la(s) 3:46 PDT

Al escuchar las primeras notas, Penélope comienza cantar el popular tema de Aretha Franklin junto al fotógrafo Marcus Pigott y busca a sus amigas, Kate Winslet y Julia Roberts, embajadoras como ella de Lancôme, para grabarlas al son de esta canción que se hizo muy popular a finales de los 90 al protagonizar una escena clave del filme La boda de mi mejor amigo, en cuyo reparto figuraba Julia Roberts, que no duda en cantar y bailar ante la cámara de Penélope. Divertido es también el momento en el que graba a Winslet, que no puede evitar lanzar una carcajada y lanza besos a la cámara.

Tanto Julia Roberts, que acaba de ser elegida por quinta vez como la mujer más bella del mundo por la revista People, como Penélope Cruz y Kate Winslet son tres de las grandes actrices del momento en Hollywood. A ellas no sólo les une trabajo, también una gran amistad y complicidad tal y como han demostrado en el vídeo. Cada una en su estilo, pero todas ellas de negro brillaron más que nunca durante la velada celebrada en Mónaco.