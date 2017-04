Javier Bardem habla por primera vez sobre su rol como papá: 'Estar lejos de casa me parte el corazón' Son contadas las veces que el actor habla de su vida familiar, pero hizo una excepción para demostrar lo mucho que le importan su esposa e hijos

Como actor, Javier Bardem está dispuesto a hablar sobre su trabajo frente a las cámaras, pero cuando se trata de su vida personal, opta por la privacidad y son contadas las ocasiones que hace referencia a ella. Hasta hoy. El español de 48 años dejó atrás su habitual hermetismo familiar para sincerarse sobre su rol como padre, además de hacer un breve recorrido por su romántica historia con la también actriz Penélope Cruz, con quien ha estado casado desde 2010. Javier, de la mano de Penélope, han sabido cómo mantener el límite entre su trabajo y su vida familiar, al igual que llevan un balance entre sus carreras y el lazo afectivo que los une.

VER GALERÍA

Poco después de conocerse en el rodaje Jamón Jamón, el destino volvió a unirlos frente a las cámaras y bajo la dirección de Woody Allen. La pareja protagonizó la cinta Vicky Cristina Barcelona en 2007 y, desde entonces, les es imposible imaginar su vida sin el otro. "Lo que tenemos nosotros es lo más importante: un pasado. Nos conocíamos desde antes de que empezara todo esto, y eso resulta vital, porque cuando nos encontramos yo la vi a 'ella' (como persona) y ella a mí", dice muy enamorado en su poco común plática con Esquire.

Pocos años después de una boda extremadamente privada en la isla de su amigo Johnny Depp, Javier y Penélope formaron una linda familia. Primero con el nacimiento de su hijo Leo (de hoy seis años) y luego con la llegada de Luna (de tres). Y justo es esa ancla sentimental la que hace que sea más difícil para él seguir el curso de su apasionada profesión. "Estar más de dos semanas lejos de casa prácticamente me parte el corazón. Mi cuerpo empieza a experimentar síntomas físicos", confesó. "No experimentas ese tipo de amor hasta que te conviertes en padre, eso que llaman 'amor incondicional'. Da mucho miedo", asegura entre bromas.

VER GALERÍA

Por ello, en su próximo proyecto Javier planea estar junto a su esposa para la cinta Escobar: Paraíso perdido, en la que el actor no sólo tendrá el papel estelar, sino que será el productor. A él, su esposa se suma como la amante del famoso narcotraficante, un papel que Bardem imaginó para ella desde que inició el proyecto. "Sabía desde el principio, desde que empecé a soñar con la película, que Penélope era perfecta para el papel de la amante, ¡y en aquel entonces no estábamos juntos! Y por supuesto, ella no podía rechazarlo", dijo con cierto tono bromista sobre las curiosidades que el destino puso en su vida.