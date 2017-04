VIDEO: En camisa y calzoncillos, Ricky Martin hace su mejor imitación de Tom Cruise en ‘Risky Business’ El astro boricua participó en el programa Lip Sync Battle de Spike TV e hizo su mejor ‘performance’ de la escena más famosa de Risky Business

Cantando Old time rock ‘n roll, una canción de Bob Seger, y vistiendo una camisa y calzoncillos, esta semana Ricky Martin hizo su mejor imitación de famosa escena que concretó la carrera de Tom Cruise. En Risky Business, película que fue exhibida en 1983, el padre de Suri Cruise aparecía prácticamente igual que Ricky, quien tiene toda la experiencia del mundo bailando.

Fue por eso que, como era de esperarse, el ‘performance’ del puertorriqueño no se salió nada mal. Spike TV, el canal que filmó el videoclip, publicó un avance en su cuenta de YouTube y ya ha sido visto más de 200,000 veces.

Recientemiente Carlos González Abella, el ex-novio de Ricky, acudió a uno de los conciertos All In del boricua en Las Vegas. En su cuenta de Instagram el economista publicó una serie de fotografías sobre su experiencia y dedicó a su ex unas lindas palabras, gesto que dejó ver que entre ellos no hay más que cariño, respeto y admiración.

“No estoy sorprendido del espectáculo increíble que fui testigo anoche por que conozco su disciplina, su profesionalismo, su dedicación, su energía y elegancia. He sido afortunado de ver muchos shows de este gran artista, pero tengo que decir: this is the best one yet! Mis felicitaciones Kiki. ¡Abrazote! (sic)”, escribió González junto a una imagen del show de ‘Kiki’, como cariñosamente llama al intérprete de La Mordidita.