Controversia en redes: Kim Kardashian tuitea que la gripe es 'la dieta más asombrosa'

No hay una sola publicación de las Kardashian que no pase desapercibida para los usuarios de las redes sociales. Recientemente Kim Kardashian publicó un tuit que causo revuelo entre sus más de 51.1 millones de seguidores. La madre de North West y Saint publicó en la red de microblogging el siguiente mensaje: “La gripe puede ser una dieta increíble. Muy feliz de que llegó a tiempo para la gala del Met lol #6lbsabajo (sic)”. Kim compartió con sus fans que por culpa de un 'oportuno' resfriado, había bajado seis libras (cerca de tres kilogramos) y que estaba lista para la red carpet de la Met Gala del Museo Metropolitano en Nueva York.

VER GALERÍA Kim desató la polémica entre sus seguidores con una publicación en sus redes. Foto: Getty Images

El comentario de Kim fue tomado a mal por varios usuarios, quienes expresaron en Twitter que de ahora en adelante algunas personas podrían tomar en serio su comentario: “¿Estás consiente de la cantidad de personas que te siguen o que se inspiran en ti? Muchos de ellos son jóvenes que se impresionan fácilmente”.

A pesar de la publicación de Kim, varios de sus seguidores la defendieron y aseguraron que sólo se trataba de un poco de humor. “Gente, relájense sólo fue una broma. Kim espero que te sientas mejor , te envío mi amor y los mejores deseos desde Canadá”, escribió un fanático en respuesta a aquellos que criticaban a la esposa de Kanye West.

VER GALERÍA Kim y Kanye en la pasada edición de la Met Gala. Foto: Getty Images

La también empresaria de 36 años acudirá a la próxima Met Gala, luego de que ella y su marido deslumbrarán con sus atuendos en la alfombra roja del año pasado, cuya temática era la de Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology. Éste año, el talento de la diseñadora japonesa Rei Kawakubo será la inspiración para las decenas de celebridades que desfilen por la alfombra de la famosa gala.