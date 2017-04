¿Qué hizo enfurecer tanto a Ricardo Arjona para que abandonara una entrevista? El cantante guatemalteco salió molesto de un foro de televisión a donde había acudido a hablar de su reciente disco

Ricardo Arjona dejó ver su lado más molesto el martes pasado, cuando acudió a los foros de CNN en Español para ser entrevistado por Camilo Egaña. La plática, que en un inicio se había acordado sería sobre Circo Soledad, su reciente trabajo musical, se tornó tensa cuando Arjona escuchó las preguntas "fuera de lugar" del periodista.

Mientras estaban al aire, Camilo, sin hacer mucho caso al nuevo disco de Arjona, insistió en preguntarle sobre las personas que hablan mal de él, entre ellos el escritor colombiano Iván Gallo. Aunque se mostró dispuesto a replicar sobre sus críticas, poco a poco el cantante se molestó por la atención que Camilo daba al tema, hasta que se cansó y lo enfrentó. “Espérame un segundo, vamos a hablar de una cosa y esto te lo digo con todo respeto antes de que sigas hablando de Iván Gallo, que no lo conozco", dijo tajante Arjona. "Vos recopilaste más cosas de lo mal que hablaron de mí que escuchar mi disco. Me parece un pecado. Me armaste una entrevista buscando quién odia a Arjona. Esto te baja un poquito de la nube en la que estabas porque yo pensé que eras un comunicador bien intencionado”, agregó.

El intérprete de Señora de las cuatro décadas, continuó: "Si vos recopilaste las cosas malas que hablan de mí y no escuchaste mi disco, creo que mejor suspendemos esto y me voy a otro lado. Me parece de muy mal gusto”. A pesar de la clara molestia que Arjona expresó, Camilo insistió en cuestionar por qué es que genera esa reacción en la gente que habla mal de él. "¡Pregúntaselo a ellos! Al Gallo, que es mucho más interesante. Yo no fabrico cosas para ellos", dijo visiblemente enojado.

Luego de un corte comercial, Camilo regresó al aire para informar que Arjona se había retirado del estudio. Fue entonces cuando se disculpó y se refirió al nuevo disco del cantante y las fechas de su próxima gira. “Ricardo se ha retirado, se ha molestado con las preguntas que le he hecho. Pero quiero decirle que no era mi intención molestarlo, de manera alguna. Pido disculpas por la manera en la que tal vez entendió mis preguntas, y le digo que aquí en CNN las puertas están abiertas para él”, expresó Egaña. La reacción de Arjona ante la entrevista de Camilo generó un debate en redes sociales en donde los usuarios se pusieron del lado del cantante y acusaron al presentador de CNN de iniciar el incidente.