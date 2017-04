El millonario acuerdo de divorcio que Janet Jackson no aceptaría La pareja anunció su inesperado divorcio a dos meses de haberse convertido en padres

El divorcio de Janet Jackson y Wissam Al Mana continúa su curso entre distintos rumores que aseguran que la cantante sacará provecho de su matrimonio con el millonario y padre de su hijo Eissa, de tres meses de edad. De acuerdo a las publicaciones de varios medios internacionales, la hermana de Michael Jackson podría salir beneficiada con 500 millones de dólares al finalizar el proceso legal. Aunque Janet no he hecho declaraciones al respecto, Gil Duldulao, uno de sus amigos, salió a su defensa para aclarar que ella no sería capaz de aceptar algo por el estilo.

VER GALERÍA

Molesto, el director creativo utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje a quienes aseguran que Janet está detrás del dinero de Wissam. "¡Hola! Me gustaría comentar algo como amigo que soy. Aunque existiera la posibilidad de que mi amiga pudiera llevarse 500 millones de dólares gracias a su hijo, no sería propio de ella aceptarlos", explica Gil. "Eso es cuestión de principios y ella nunca lo haría. Nunca aceptaría o pediría una paga. Así es el ser humano que yo conozco. Mi amiga no es así, nunca lo será. Punto y final. Si hubieran comprobado bien los hechos, sabrían que lleva casada cuatro años y no cinco y varios meses, como para decir que se llevará 500 millones. ¡Así que paren ya! ¡Adiós!", continuó el buen amigo de Janet.

VER GALERÍA

La cantante no sólo se ha mantenido hermética sobre los términos de su divorcio, también lo ha hecho con las causas que la llevaron a tomar esta decisión, especialmente después de dos meses de que ambos debutaran como padres. Lo que sí es seguro es que cada uno ha decidido seguir su propio camino, Wissam en su atareada vida de negocios sin olvidar a su hijo, y Janet enfocada en las novedades que la maternidad va enseñándole.

A juzgar por un reciente mensaje de Al Mana, la separación es llevada en términos amistosos. El millonario publicó un texto en el que mencionó a Janet, aunque no se refirió a su divorcio. "La persona más hermosa del mundo, gracias por tu amor divino, tu apoyo eterno y por ser mi mejor amiga. Te quiero muchísimo", escribió Wissam. La cantante no hizo eco de ello, pero sí presumió en sus redes sociales a su pequeño hijo, quien se ha convertido en el centro de atención y el motivo de su felicidad.