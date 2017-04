Luis Miguel cumple 47 años entre demandas y polémicas A pesar de las dificultades que enfrenta, sus fans siguen fieles a él

Parece que Luis Miguel no tendrá un cumpleaños tan feliz, pues el intérprete –quien cumple el día de hoy 47 años de edad- enfrenta serios problemas con la ley. Los dos últimos años la trayectoria de ‘El Sol’ ha estado salpicada de líos legales, los cuales lo han hecho protagonista de innumerables titulares. Apenas el lunes pasado, dos días antes de su cumpleaños, la jueza Virginia Philips emitió una orden de arresto en su contra en la ciudad de Los Ángeles.

VER GALERÍA El cantante de 47 años enfrenta dos acciones legales y una orden de arresto. Foto: Getty Images

La jueza decretó la orden contra el cantante debido a que éste no se presentó en una audiencia relativa al proceso que su ex mánager William Brockhaus presentó por incumplimiento de contrato. Además de este proceso, el intérprete de Sabes una Cosa enfrenta otras dos demandas. La primera fue entablada por Alejandro Fernández luego de que ‘Luis Mi’ se retirara de la gira conjunta que habían acordado el año pasado. La otra acción legal se debe a la falta de pago de la mansión que alquila en California. Según el programa Suelta la Sopa, se presentaron unos documentos en los cuales se le exige el pago de $232 mil dólares, los cuales corresponden a los cuatro meses que el cantante tendría de no pagar los derechos por residir en la propiedad.

VER GALERÍA La nueva imagen de 'El Sol' ha dado de qué hablar. Foto: Instagram

Además de esto, el artista también ha causado controversia por su aspecto, pues en sus últimas apariciones públicas, ‘Luis Mi’ ha dejado ver una renovada imagen que ha provocado opiniones divididas; mientras unos aseguran que se ve mejor que nunca, otros creen que su nuevo look deja mucho que desear. Desde que arrancó el 2017 ha sido fotografiado en Acapulco al menos un par de ocasiones y se ha portado súper accesible con sus fanáticos, quienes emocionados han compartido en las redes sociales los fugaces encuentros con el ídolo de la música en español.

VER GALERÍA La semana pasada el cantante fue fotografiado con una preciosa chica, ¿de quién se trataba? Foto: Grosby Group

A pesar de sus problemas legales y las opiniones sobre su aspecto físico, el cantante parece muy relajado. Apenas el pasado 14 de abril fue fotografiado por los paparazzi en un exclusivo restaurante en Los Ángeles con una hermosa rubia. Con un perfil más rejuvenecido y su bella acompañante, Luis Miguel ha dado rienda suelta a las especulaciones sobre la ruptura con su misteriosa novia, Kristina –quien lo acompañó por más de más de tres años–.