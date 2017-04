¡En los autos sucios, este artista encontró el lienzo perfecto! Las creaciones de este chico ruso te quitarán las ganas de volver a lavar tu auto

¿Alguna vez has escrito con tu dedo sobre un auto lleno de polvo? ¿Qué tal dejado un mensaje? No suena muy agradable por la suciedad que queda en tus manos, pero para un artista cualquier lienzo es bueno para dejar su marca y dar rienda suelta a su creatividad. Y justo es en autos sucios en donde un joven ruso ha plasmado su talento, dando un motivo más para que los dueños de los autos y camiones que en el exterior portan sus dibujos, no quieran lavar sus vehículos.

Nikita Golubev es el responsable de que por algunas calles de Rusia haya varios automovilistas con sus obras sobre ruedas. De hecho, la mayoría de ellos no tenía idea de que un día despertarían con su auto decorado, y aunque algunos lo consideran como "vandalismo", otros lo defienden por ofrecer una bella vista en las horas pico. El ilustrador no busca permanecer en el anonimato como muchos otros artistas urbanos, por ello, además de dejar una bella estampa gracias al polvo y la suciedad, se encargó de firmar cada una de sus obras para asegurarse de que la gente supiera de dónde vino la gran idea.

El talento de Nikita Gloubev no sólo se puede ver sobre los autos menos limpios de su ciudad, antes de idear este proyecto, se dedicó a pintar, dibujar y crear arte digital. ¿Te animas a intentarlo en tu propio auto?

