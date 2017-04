Con dos niños en casa, Ricky Martin anhela tener una hija El cantante también habló sobre la boda de sus sueños y de sus temores al revelar sus preferencias sexuales

Para Ricky Martin el 2017 promete ser uno de sus mejores años a nivel profesional y personal. En el plano de la música, el puertorriqueño logró uno de sus más grandes sueños: su residencia en Las Vegas. Con sus conciertos, Ricky ha logrado llenos totales y ha dejado en sus fans un agradable sabor de boca. En lo personal, el boricua no podría estar mejor: tiene planes de boda con su prometido Jwan Yosef, quien es su más grande apoyo.

Con dos pequeños en casa y una relación estable, Ricky se declaró listo para ser papá de una niña y además habló sobre los detalles que tiene para su boda. En entrevista con la periodista Tracy Smith, de CBS, el intérprete de 45 años se confesó acerca de su paternidad, su compromiso y su sexualidad.

Sobre el papel de ser padre, aseguró que desde la llegada de Matteo y Valentino, tosas las decisiones que toma se basan en ellos. “Todo cambia, no puedes dormir hasta tarde y eso que apenas estoy comenzando”. Ricky expresó que uno de sus más grandes deseos es aumentar su familia, proyecto en el cual Jwan Yosef está plenamente comprometido. “Quiero una familia grande. Me gusta el ruido de los niños corriendo por toda la casa. Ahora quiero una ‘niña de papá’. Ya veremos qué sucede. ¡Debemos de tener un balance en esa casa!”. Parece que la posibilidad de tener una niña en su hogar va en serio, pues detalló que lo están considerando: “Estamos haciendo planes. Ahora se trata de ‘nosotros’", indicó.

Por ‘nosotros’, se refería a su pareja, el artista sueco Jwan Yosef, con quien se comprometió en noviembre pasado y próximamente unirá su vida a él en una gran boda, aunque no especificó la fecha del gran día. “Bueno, todavía no decidimos la fecha, pero estamos juntos y pasándola muy bien. Pero quizá sea este año. ¡Quiero una gran fiesta, quiero una celebración de tres días por lo menos!".

Enrique Martín Morales –nombre real del cantante– también habló con Smith acerca de los años que vivió escondiendo sus verdaderos sentimientos. Tras pensarlo muchose decidió a hacer la confesión más grande de su vida; en 2010 publicó un mensaje en su sitio web en el que se declaró gay. “Estoy orgulloso de decir que soy un afortunado hombre homosexual. Estoy muy bendecido de ser quien soy”.

“Fue como: ‘Wow, estuvo luchando tanto’”, dijo Martin. Fue realmente doloroso. Y cuando finalmente publiqué ese tuit y compartí con el mundo mi orientación sexual, pensé: ‘Oh por Dios, ¿esto es todo? Perfecto’”. Smith preguntó al intérprete de Vente Pa’ Cá que porque había demorado tanto tiempo en confesar sus preferencias, a lo que Ricky respondió: “Por miedo. Temía el rechazo porque –desafortunadamente– por muchos años mucha gente me hizo creer que lo que yo sentía era malo: ‘Lo que estás sintiendo no es nada bueno’ y yo me decía ‘No soy una buena persona. Si estoy sintiendo esto, no soy una buena persona’”. Cansado de esos pensamientos, Ricky Martin decidió liberarse. “No más de eso. Soy una buena persona y no nada absolutamente malo en mí. No, no, basta. No más de eso”. El artista agregó que aceptar su realidad lo hizo una persona diferente: “Y desde entonces, soy el hombre más feliz”.