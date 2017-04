Tras perder la elección, Hillary Clinton llamó a Barack Obama para pedirle perdón: ‘Señor presidente, lo siento’ Un libro nuevo revela que Hillary Clinton no solo llamó a Donald Trump para felicitarlo por su victoria, sino que también llamó a Barack Obama para pedirle perdón

Al ser entrevistada en la cumbre Mujeres del Mundo en Nueva York, hace unos días Hillary Clinton contó que llegó a sentirse “devastada” después de perder la última elección presidencial. Clinton admitió que hubo varias cosas que pudo haber hecho mejor y contó las razones principales por las cuales cree que fue derrotada por Donald Trump, el presidente número 45 de Estados Unidos. Pero esta semana un libro nuevo reveló que, tras enterarse que su contrincante la había derrotado, Hillary no sólo llamó a Donald para felicitarlo, sino que también llamó a Barack Obama para pedirle perdón.

“Señor presidente, lo siento”, dijo Hillary a Obama, según informa el libro Shattered: Inside Hillary Clinton’s Doomed Campaign, de la autoría de los reporteros Jonathan Allen y Amie Parnes. Entre otras revelaciones, se cuenta que fue Obama quien pidió a Hillary conceder la victoria a Trump: “El presidente Barack Obama intuyó que las elecciones habían terminado y no quería un recuento desordenado. Fue entonces que el director político de la Casa Blanca, David Simas, llamó al gerente de campaña de Clinton, Robby Mook, y dijo ‘[Barack] no cree que es prudente retrasar esto’, dijo Simas”.

En ese momento Clinton no se había dado por vencida. En entonces cuando Obama llamó directamente a Clinton: “Es necesario conceder la victoria", instó el presidente, quien repitió la misma orden al presidente de la campaña de Clinton, John Podesta. Fue entonces que Hillary llamó a Trump para felicitarlo: “Felicidades, Donald”. Segundos después, Obama marcó a Hillary de nuevo, pero esta vez para consolarla. Clinton se disculpó con Obama “señor presidente, lo siento”.

¿Qué sigue para Clinton? “Estoy muy enfocada en hacer cosas que puedan tener un efecto positivo, por ejemplo, apoyando a los jóvenes e impulsando a otras mujeres para que obtengan cargos políticos. También quiero ayudar a los demócratas a retomar el congreso”, concluyó la oriunda de Chicago en la cumbre Mujeres del Mundo.