Michelle Obama sorprendió a Lily Collins con una inspiradora carta La hija de Phil Collins envió una copia de su libro a la ex Primera Dama y su respuesta fue de lo más alentadora

Puede que las memorias de Lily Collins no sean del todo positivas, pero desde que se desahogó para escribir su libro autobiográfico, Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me, la actriz e hija de Phil Collins marcó un nuevo comienzo en su vida, esta vez más agradable. Inspirada por esta reciente sensación, Lily quiso que su libro llegara a manos de todas las mujeres que puedan identificarse con ella, al igual que a aquellas que han logrado influenciar de forma positiva a otras miles, como la ex Primera Dama, Michelle Obama.

Para sorpresa de la protagonista de Rules Don't Apply, Michelle no sólo recibió una copia de su libro, sino que le envió una emotiva carta en donde, además de agradecerle el lindo gesto, la motivó a seguir adelante. Muy contenta, Lily presumió su correspondencia en sus redes sociales: "¡La mejor manera de empezar la semana! No puedo creer que haya recibido una carta de una persona que respeto y admiro profundamente. Esto es increíble. Estoy totalmente en estado de shock, ¡pero tenía que compartirlo!", escribió Collins al lado de una fotografía en donde muestra la carta.

La actriz no tardó en reproducir la carta de la esposa de Barack Obama: "Te escribo para agradecerte que me enviaras una copia de tu nuevo libro", redactó Michelle, quien envió sus palabras en un sobre sellado con la imagen de Wonder Woman. "Fue un gesto muy bonito y no veo el momento de poderlo compartir con mis hijas. La cantidad de apoyo que he recibido de mujeres de todo el país me sigue asombrando y tengo mucha esperanza sobre el futuro. Escuché esta frase recientemente y me hizo pensar en tu libro, así que quería compartirla contigo: 'A todas las mujeres fuertes, ojalá las conozcamos, ojalá las eduquemos y ojalá nos convirtamos en ellas'".

La emoción de Lily no podía ser más grande, en especial porque, según asegura Michelle Obama, logró llegar a las manos de sus hijas Sasha y Malia. Al escribir sus memorias, Collins recodó sus experiencias amorosas, los desórdenes alimenticios que sufrió y la dificultad de haber crecido con un padre famoso.