¡Ah, suegro! La hija de Alex Fernández presumió su escultural silueta junto a su novio

Hace unas semanas, Camila Fernández, hija del cantante Alejandro Fernández, presentó en sus redes sociales a su guapo novio. La jovencita de 19 años compartió con sus seguidores la dicha de su relación y en una de sus últimas fotografías se dejó ver más enamorada que nunca. En la imagen, que tiene casi cinco mil likes, Camila aparece con un sensual bikini y su galán con una sonrisa de oreja a oreja.

Sus miles de seguidores los felicitaron por la bonita pareja que hacen y les desearon seguir así de felices. La imagen estaba acompañada del siguiente texto: “En el mar te quiero mucho más”. Este joven es el primer yerno que se le conoce de forma pública a ‘El Potrillo’, quien al parecer está de acuerdo con la relación de su hija.

Actualmente, la joven vive en España y se prepara para continuar con su carrera musical. Hace un par de semanas, Camila compartió con sus fans que había sido aceptada en el Berklee College of Music en Valencia para estudiar la licenciatura de Música. En su Instagram, publicó una foto de la carta de aceptación y reveló que no podía dejar de llorar de emoción. “Hoy se cumple un sueño ENORME!! Quiero agradecer a toda la gente que me apoyo durante todos estos años, mis maestros, mis compañeros de música y vida! GRACIAS GRACIAS GRACIAS!! No puedo dejar de llorar de alegría! DIOS ES GRANDE!! (sic)”.

Podría pensarse que Alex Fernández es un papá celoso, pues tiene otras dos princesas, Valentina y América, pero todo lo contrario. Es un papá muy comprensivo y entiende perfectamente que algún día las chicas volarán 'del nido'. En la conferencia de prensa donde se lanzó como solista, en diciembre de 2015, Camila habló sobre los celos que 'El Potrillo' siente cuando hablan de los chicos que la pretenden: "Se hace el celoso pero yo lo conozco muy bien. Es el mejor papá del mundo, es el más bueno”.