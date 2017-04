Melania por Melania: Las fotos más íntimas de la Primera Dama Aunque ya no lo hace, antes de convertirse en la Primera Dama de Estados Unidos Melania Trump solía compartir imágenes íntimas y reveladoras

Es una costumbre que parece haber cesado desde que se convirtió en la Primera Dama de Estados Unidos, pero Melania Trump solía compartir los momentos más íntimos y personales de su vida en su cuenta de Twitter. Las fotografías que se ven ahora en la cuenta oficial de FLOTUS (First Lady of the United States) suelen ser tomadas por fotógrafos profesionales, y tienen poco que ver con las que la eslovena compartía antes de ser una empleada oficial del gobierno estadounidense. En la colección se pueden observar vistas a Central Park desde su penthouse de la 5ta ave, ‘selfies’ en balcones y limusinas, fotos de Barron mientras juega en la playa, y un vistazo desde el asiento posterior mientras Donald maneja un SUV. Son los recuerdos de Melania, por Melania.

