¿Enrique Iglesias busca un nuevo amor en Tinder? Un perfil con el nombre del cantante y sus referencias personales alertó a las admiradoras del hijo de Julio Iglesias

No es común entrar a Tinder y desplazar las fotografías de izquierda a derecha hasta encontrarte con un rostro demasiado familiar. Mucho menos lo es que ese rostro sea el de Enrique Iglesias invitándote a platicar con él. Pero la curiosidad de muchas chicas pudo más que la idea de pensar que se trataba de un perfil falso creado por otra persona y esto fue lo que encontraron.

En efecto, Enrique Iglesias tiene un perfil en la red social más famosa para conseguir pareja, según publica Televisa Espectáculos. Además de una fotografía en donde fácilmente se aprecia que es él, en su descripción escribió: "¡Cantante, español, tauro y apasionado por viajar!". El perfil, que ha recibido miles de likes, match y mensajes privados, también invita a las usuarias a conversar sobre uno de sus recientes viajes al Caribe. "¿Quieres saber todo lo que pasó en mi primera vez en Cuba? ¡Dame un match y descubre!", explica él mismo en su perfil.

Además de la emoción de poder platicar en privado y, quizá, quedar en una cita con Enrique Iglesias, sus admiradoras no pueden dejar de preguntarse por qué el cantante se unió a esta comunidad si tiene una relación con la ex tenista Anna Kournikova, con quien ha salido desde hace más de una década. Incluso, días atrás sonaron fuertes rumores de que podrían casarse por el civil en 2018.

Las dudas se despejaron una vez que las chicas hicieron match con el cantante, de quien reciben de forma inmediata un link del detrás de cámaras de su videoclip Súbeme la Radio.

Enrique Iglesias no es la única celebridad que esta semana destacó en la comunidad. Charlize Theron también creó su perfil aunque, a diferencia del cantante, la actriz de 41 años de edad, sí busca a alguien con quien salir, según explicó en su reciente visita al programa de Ellen DeGeneres. "Chelsea Handler empezó a enseñarme las caras de chicos con poca ropa, que saben que has dicho que si te gustan o no. Y entonces tienes que enviarles un mensaje y así empieza el flirteo. Es algo un tanto incómodo porque no conoces a la otra persona y tienes que tratar de ser adorable diciendo cosas como: ‘¿Qué tal, sexy?’. Es todo muy embarazoso", contó la ganadora del Oscar sobre su experiencia en la red social.