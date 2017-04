El príncipe Harry confiesa que acudió a terapia para superar la muerte de ‘Lady Di’ El menor de los hijos de Diana de Gales reveló que vivió años de caos, pues no comprendía lo que pasaba en su mente, tras perder a su mamá.

Perder a un ser querido es una de las cosas más dolorosas de la vida… y peor si se trata de una persona tan importante como una madre. El príncipe Harry conoce perfectamente este terrible sentimiento y en entrevista con el Daily Telegraph contó que pasó 20 años sin procesar la muerte de su mamá, la princesa Diana. Harry, de 32 años, reveló que hizo sus emociones a un lado y que esto afectó sus relaciones personales, así como su trabajo. Fue su hermano mayor, el príncipe William quien notó la conducta errática de su hermano y le dijo que no era normal, así que el pelirrojo decidió ver a un terapeuta.

VER GALERÍA Harry tenía 12 años de edad cuando murió su mamá. En tanto, su hermano Wiliam era sólo dos años mayor que él. Foto: Getty Images

“Fueron 20 años de no pensar acerca de eso (la pérdida de su madre) y dos años de un caos total”. Cuando se le preguntó acerca de si alguna vez fue a terapia, respondió: “Lo he hecho un par de ocasiones, más de dos veces y es increíble”. El Príncipe tenía 12 años de edad cuando Diana de Gales perdió la vida en un accidente automovilístico en París. Admitió que no procesó su muerte sino hasta sus veintes. “Mi manera de conciliar la pena era meter mi cabeza en la arena, me negaba a pensar en mi mamá porque me repetía: ‘¿en qué te ayudará? Sólo te hará sentir triste, y no la traerás de regreso’. Así que desde un punto emocional, estaba como: ‘No dejes nunca que tus emociones sean parte de algo’”.

VER GALERÍA El príncipe Harry guarda de su madre lo más hermosos recuerdos. Foto: Getty Images

Harry trataba de aparentar que su vida era perfecta, pero sus problemas emocionales quedaron a la luz en cuanto empezó a tomar terapia. "Así que era el típico chico de 20, 25, 28 años de edad con la actitud de ‘la vida es buena’. Después empecé a tener algunas conversaciones y de pronto, todo lo que no alcancé a procesar vino a mí y yo estaba como ‘hay muchas que necesito enfrentar’”.

VER GALERÍA Harry heredó de su madre la pasión por ayudar a los demás. Foto: Getty Images

Harry acudió con el consejero después de que su hermano mayor le dijera: “Mira realmente necesitas trabajar con esto. No es normal pensar que nada de lo que ha sucedido te ha afectado”. Así que el nieto de Isabel II optó por practicar algunas actividades como el boxeo, deporte que, desde su perspectiva, lo salvó. El quinto en la línea de sucesión al trono inglés agregó que se encuentra, en este momento, en un buen lugar tras el proceso por el que ha atravesado en los últimos dos años y medio. “He sido hábil de tomar mi trabajo en serio, de llevar mi vida privada de forma más seria y ser capaz de poner sangre, lágrimas y sudor a cosas que realmente hacen la diferencia”.

Ésta es la primera vez que le hijo menor de 'Lady Di' habla sobre los problemas que tuvo para superar la muerte de su mamá. Junto con su hermano mayor y su cuñada, Kate Middleton, encabeza la fundación Heads Together, la cual se encarga de promover la salud mental y hacer a un lado los tabués que hay respecto al tema.