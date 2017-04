Jennifer Lopez y Marc Anthony comparten el escenario, pero nada de besos

#Sheismygirlforlife 😍💞❤@jlo y @marcanthony siguen haciendo historia! 🎤😊Final y despedida sobre el escenario de #AltosdeChavón #marcanthony #jlo #JenniferLópez

A post shared by Las Locas de Marc Anthony (@laslocasdemarcanthony) on Apr 16, 2017 at 6:54am PDT